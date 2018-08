Pallavolo, suona la campanella anche per la Kioene Padova: primo allenamento stagionale

Pochi ma buoni. È iniziata ufficialmente la stagione 2018/19 della Kioene Padova: agli ordini di coach Valerio Baldovin, i bianconeri hanno svolto il primo allenamento in vista del prossimo campionato di Superlega Credem Banca. Un gruppo a ranghi ridotti, dato che all’appello mancano Lazar Cirovic, Santiago Danani, Luigi Randazzo e Maurice Torres, impegnati con le rispettive nazionali.

"Lotteremo col coltello tra i denti"

Coach Baldovin spiega: "Nelle prime due settimane svolgeremo un importante lavoro di preparazione fisica e tecnica per poi dedicarci ad alcuni test match di preparazione al campionato. Da quando sono a Padova, in termini di squadre partecipanti credo che questa sarà la Superlega di maggiore qualità tecnica, dato che molti degli atleti più forti al mondo sono arrivati in Italia. Dovremo lottare col coltello fra i denti cercando di giocare con più continuità possibile". Il calendario degli allenamenti congiunti e amichevoli con altre squadre verrà definito nei prossimi giorni. All’incontro con i media, svoltosi dopo la seduta di preparazione fisica del mattino con il preparatore atletico Davide Grigoletto, erano inoltre presenti il presidente Fabio Cremonese, Stefano Tonazzo in rappresentanza del main sponsor Kioene, oltre ad alcuni Soci bianconeri.

Prima Italia-Cina, poi il campionato

A poco meno di 15 giorni dall’amichevole della Nazionale italiana tra Italia e Cina (domenica 2 settembre, ore 18.00, Kioene Arena), in casa Kioene Padova c’è gran voglia di prepararsi al meglio in vista della prima sfida ufficiale di campionato: il 14 ottobre infatti il primo avversario casalingo sarà la fortissima Cucine Lube Civitanova dell’ex Fabio Balaso. Afferma Dragan Travica: "Oggi c’è l’emozione del primo giorno di scuola perché vi è curiosità ed entusiasmo, lo stesso che ci dovrà accompagnare nel corso di tutto il campionato. La Superlega è diventata davvero Super. Più delle altre stagioni, sarà difficile fare pronostici, motivo per cui dovremo dare il massimo già a partire da oggi per affrontare al meglio questa nuova bellissima avventura".

Settore giovanile

E la stagione sportiva è iniziata anche per il gruppo Under 18 e Under 20 che in questi giorni ha iniziato le sedute di allenamento in vista della nuova stagione sportiva. Inoltre si ricorda che è iniziata la campagna di reclutamento del settore giovanile. I nati nel 2006, 2007 e 2008 possono inviare una e-mail a settoregiovanile@pallavolopadova.com o chiamare il numero 340-3860207.