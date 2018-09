"Insieme vi conquisteremo": nuova sinergia tra Kioene Padova e Imoco Volley

Tra campioni ci si intende. Importante collaborazione tra Kioene Pallavolo Padova e Imoco Volley: la sinergia fra due eccellenze venete della pallavolo permetterà a chi si abbona di godere di una grande agevolazione.

La collaborazione

Gli abbonati alla Kioene Padova, presentando la tessera stagionale alle biglietterie dell'Imoco Volley (squadra femminile di Conegliano Veneto campionessa italiana in carica), potranno acquistare un biglietto di settore non numerato al prezzo ridotto. Gli abbonati all'Imoco Volley, presentando la tessera stagionale alle biglietterie della Kioene Padova, potranno acquistare un biglietto di settore non numerato al prezzo ridotto. La promozione è valida per le partite di Regular Season, sino ad esaurimento disponibilità posti e non può essere applicata alle prevendite online.