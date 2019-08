Pallavolo, tre settimane “all'alba”: la Kioene Padova si radunerà lunedì 26 agosto

Inizierà ufficialmente lunedì 26 agosto la stagione 2019/20 della Kioene Padova. Agli ordini di coach Valerio Baldovin e Andrea Zappaterra, oltre al preparatore atletico Davide Grigoletto, i bianconeri si ritroveranno alla Kioene Arena per dare inizio agli allenamenti in vista del campionato di Superlega Credem Banca che scatterà ufficialmente domenica 20 ottobre in occasione della trasferta a Modena.

Primo allenamento

Il primo allenamento di tecnica alla Kioene Arena si svolgerà a porte aperte alle ore 17.00 ei tifosi avranno l’occasione di vedere in azione il nuovo gruppo. Non tutti gli atleti saranno a disposizione fin dal primo giorno, dato che alcuni di loro saranno impegnati con le rispettive Nazionali. Nei giorni precedenti al raduno, i giocatori della Kioene Padova sosterranno le visite mediche e i test fisici di rito. Prossimamente sarà reso noto il programma degli allenamenti della prima settimana.

La Kioene 2019/20

A fronte di sei partenze (Cirovic, Lazzaretto, Louati, Premovic, Sperandio e Torres) sono arrivati altrettanti nuovi atleti (Bottolo, Canella, Casaro, Fusaro, Hernandez e Ishikawa). Rispetto alla scorsa stagione il roster della prima squadra si è allargato, passando da 13 a 14 atleti. Contando il capitano Dragan Travica (anagraficamente nato a Zagabria ma in realtà cresciuto a Padova), sono ben 9 i veneti e 5 i giocatori promossi in questi anni dal settore giovanile alla prima squadra (Bassanello, Bottolo, Canella, Casaro e Fusaro).

Campagna abbonamenti

Gli abbonati della scorsa stagione avranno tempo fino a venerdì 9 agosto per poter esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto. La vendita libera inizierà il 26 agosto. Si ricorda che da questa stagione tutti i posti della Kioene Arena saranno numerati, consentendo ai tifosi di avere assicurata la propria postazione per l’intera stagione, anche in gradinata. Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere solo on-line: basterà visitare il sito www.pallavolopadova.com/abbonamenti, scaricare e compilare il modulo seguendo la procedura indicata.