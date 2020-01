Mancata agibilità del palazzetto: rinviata Tonno Callipo Vibo-Valentia-Kioene Padova

"La gara Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Kioene Padova, in programma giovedì 16 gennaio alle 20.30 per la seconda giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca, è rinviata a data da destinarsi". L'annuncio della Kioene Padova, prima squadra di pallavolo cittadina, piomba nel tardo pomeriggio di martedì 14 gennaio come un fulmine a ciel sereno. E la motivazione è ancor più incredibile.

Mancata agibilità

Il comunicato, infatti, prosegue così: "La società di casa non ha infatti ottenuto l’agibilità da parte della Commissione Comunale di Vigilanza per il Pubblico Spettacolo per il PalaMaiata di Vibo Valentia, scelto come nuova sede di gara dalla Callipo Sport. In assenza di campi omologati per la SuperLega in Calabria, in accordo con il club Kioene Padova, è stato disposto il rinvio del match in attesa dell’adeguamento dell’impianto alle norme previste".