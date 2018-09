Pallavolo, arriva il primo ko in amichevole per la Kioene Padova: a Civitanova la spuntano i padroni di casa

Ko con 'sorpresa'. Finisce a favore dei padroni di casa della Lube la prima delle due sfide amichevoli a Civitanova: se fosse stata una partita vera sarebbe terminata dopo tre set, ma in un quarto aggiuntivo i bianconeri hanno ottenuto il parziale “della bandiera”.

Esordio per Torres

Un match che ha visto per la prima volta in campo l’opposto Maurice Torres, autore di 12 punti in tre set (55% di positività in attacco). Meno preciso in fase offensiva il francese Yacine Louati, che ha chiuso comunque a quota 11 punti col 38% di positività d’attacco (1 ace e 2 muri). Nell’insolita “sfida” tra l’ex libero bianconero Fabio Balaso e il nuovo atleta argentino Santiago Danani, quest’ultimo ha chiuso la partita con l’88% di positività in ricezione (50% prf) contro il 75% (50% prf) dell’atleta di Camposampiero. Coach Baldovin ha utilizzato tutti i giocatori a disposizione (eccetto Cottarelli e Randazzo impegnato con l’Italia), mentre coach Medei – alle prese con i vari assenti causa Mondiali – ha dovuto inoltre utilizzare Simon nel ruolo di opposto in sostituzione di Sokolov, ancora in fase di recupero.

"Dobbiamo rodarci"

Queste le sensazioni di Maurice Torres al termine del match: "È stato bello giocare il mio primo test contro una squadra come Civitanova, ma ovviamente siamo in una fase in cui ci sono molte cose da migliorare. Di sicuro venerdì scenderemo in campo più rilassati, ma partite come questa sono comunque molto importanti perché servono a rodare i meccanismi di squadra». Civitanova e Padova si affronteranno nuovamente venerdì 28 alle ore 16.30 all’Eurosuole Forum.

Cottarelli ai box

Alla trasferta marchigiana non ha preso parte il secondo palleggiatore Francesco Cottarelli, rimasto vittima di un colpo al volto – ovviamente fortuito – durante una delle ultime sedute di allenamento alla Kioene Arena. L’atleta, che verrà sottoposto in questi giorni ad accertamenti medici, è stato lasciato a riposo a livello precauzionale.