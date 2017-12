Kioene Padova, grande attesa per l'ultimo match del 2017: sabato arriva Perugia

I numeri sono tutti a favore della squadra ospite dato che - nelle 10 sfide precedenti tra la società del patron Sirci e i bianconeri - sono solo due le vittorie ottenute dai veneti, entrambe ottenute in serie A2 nella stagione 2010/11, ma dopo la vittoria di Santo Stefano per 1-3 al PalaPanini di Modena, l’umore in casa Kioene è positivo. Il centrale bianconero Alberto Polo tiene la squadra con i piedi per terra nonostante le statistiche personali del centrale di Bassano lo vedano al 1° posto nel suo ruolo tra gli italiani (106 punti realizzati) e 4° nella classifica generale dietro a Alen Pajenk, Pieter Verhees e Viktor Yosifov.

AVVERSARIO DI GRANDE VALORE.

"Abbiamo affrontato Modena con il giusto atteggiamento – dice Polo – e altrettanto dovremo fare sabato contro Perugia. Di sicuro l’avversario contro cui giocheremo è di grandissimo valore, per cui sappiamo che sarà una sfida difficile. Noi però dovremo giocare con la stessa serenità di domenica scorsa, consapevoli dei nostri mezzi e cercando di sfruttare il fattore campo. Rispetto alla sfida d’andata e a quella di Coppa Italia, la Kioene è cresciuta molto sull’aspetto dell’atteggiamento e del gioco di squadra. Come sempre scenderemo in campo per dare il massimo".

GIRONE D’ANDATA.

Concluso il girone d’andata, per gli appassionati di statistiche ecco un po’ di numeri della Kioene. L’opposto Gabriele Nelli è al 4° posto tra i migliori realizzatori del campionato con 220 punti (davanti a lui Abdel Nimir Aziz, Dusan Petkovic e Paul Buchegger) ma al 1° posto tra gli italiani nel suo ruolo. In termini di ace realizzati, la Kioene Padova è al 4° posto come numero di servizi vincenti realizzati (89) di cui 23 realizzati da Lazar Cirovic, a sua volta al 4° posto tra i migliori realizzatori in questo fondamentale. Infine, tra gli schiacciatori italiani, Luigi Randazzo è il secondo in classifica come punti messi a segno (186) dietro a Osmany Juantorena (197).

PREVENDITE.

Sono attive sul sito www.pallavolopadova.com le prevendite per la sfida contro Sir Safety Conad Perugia. Le prevendite on-line termineranno alle ore 13.00 del giorno della partita e sarà possibile acquistare il biglietto alle biglietterie della Kioene Arena (previo disponibilità) a partire dalle ore 16.