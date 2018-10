Pallavolo, inizia il campionato della Kioene Padova: domenica l’esordio casalingo con Civitanova

Nel precampionato vale tutto. Anche che una partita termini 2-2. E dato che si tratta di volley, proprio normale non è: si è concluso con questo insolito punteggio il test disputatosi nel pomeriggio di mercoledì al PalaOlimpia tra Calzedonia Verona e Kioene Padova.

L’amichevole

Una sfida in cui, più che il risultato, contava la possibilità di sfruttare tutta la squadra. Coach Baldovin ha schierato dall’inizio Travica al palleggio, Torres opposto, Louati e Randazzo in banda, Polo e Volpato al centro, Danani libero. Una formazione rimasta invariata solo per i primi due set, dato che nei successivi hanno avuto modo di giocare anche gli altri atleti bianconeri. Numeri alla mano, l’amichevole con gli scaligeri si è svolta con un sostanziale equilibrio tra le due squadre. Se in casa Calzedonia l’opposto Boyer è stato il punto di riferimento dell’attacco con ben 25 palloni messi a terra (48% in attacco, 3 ace e 3 muri), non è stato da meno il portoricano Maurice Torres, che per la Kioene ha realizzato 20 punti (49% in attacco, 1 ace e 1 muro). Ancora una volta i centrali di Padova hanno viaggiato con una percentuale di positività in attacco superiore al 50%.

Domenica l’esordio in campionato

Ma è ormai tutto pronto per l’esordio in campionato: domenica 14 ottobre alle ore 18, infatti, la Kioene Padova ospiterà Cucine Lube Civitanova in occasione della prima giornata di Regular Season. I biglietti si possono acquistare in prevendita on-line accedendo alla sezione Biglietteria-Biglietti del sito www.pallavolopadova.com. Domenica le biglietterie della Kioene Arena apriranno a partire dalle ore 16.00.

Il tabellino del test

Calzedonia Verona-Kioene Padova 2-2 (23-25, 25-22, 25-16, 23-25)



Calzedonia Verona: Alletti 3, Boyer 25, Spirito 4, Manavinezhad 12, Sharifi 4, Solè 7, De Pandis (L); Pinelli, Marretta 3, Birarelli 2, Savani 5, Grozdanov 2. Non entrati: Giuliani (L), Magalini. Coach: Nikola Grbic.

Kioene Padova: Polo 6, Louati 9, Volpato 6, Torres 20, Travica 3, Randazzo 7, Danani (L); Bassanello (L), Cirovic 6, Sperandio 3, Lazzaretto 5. Non entrati: Premovic. Coach: Valerio Baldovin.

Durata: 26’, 25’, 22’, 22’. Tot. 1h 35’

Note. Servizio: Verona errori 18, ace 7; Padova errori 19, ace 4. Muro: Verona 8, Padova 9. Ricezione: Verona 48% (22% prf), Padova 47% (22% prf). Attacco: Verona 49%, Padova 48%