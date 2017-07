World gran prix, Egonu trascina l’Italia alla qualificazione: seconda tra i "marcatori"

La schiacciatrice padovana, di Cittadella, impegnata nella World Grand Prix trascina l’Italia alla qualificazione della Final Six attestandosi al secondo posto nella classifica “marcatori” con 149 punti messi a segno. Quattro punti in meno rispetto alla serba Brankica Mihajlovic (che ha giocato più partite dell’azzurra).

RECORD. Primato assoluto per Paola Egonu nella statistica degli attacchi vincenti (49,8% per lei) e anche negli ace messi a segno: ben 16, uno ogni due set disputati. L’atto finale della manifestazione è in programma dal 2 al 6 agosto a Nanchino (Cina). Nei prossimi giorni saranno resi noti i due gironi e il programma delle gare (la formula prevede due gironi da tre, semifinali e finali).

REGULAR SEASON. La ragazzina "terribile" come è stata spesso "etichettata" non è nuova ai record. Performance da record nella sfida vinta dall’Italia al tie-break con la Russia nella terza giornata del World Grand Prix con i 39 punti messi a terra da Paola Egonu. In regular season, nella passata stagione, ha tenuto un ritmo altissimo come mai nessuno aveva fatto da 18 stagioni, quando venne introdotto il rally point system. Non solo, nel match contro Firenze è stata capace di siglare il record assoluto di punti in una singola partita (ben 46 contro, superando il primato di 42 punti messo a segno da Liubov Sokolova nel 2009).