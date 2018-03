Ad Agna parte la stagione del moto turismo

25 marzo si è aperta la stagione sportiva del MotoTurismo Agna AICS, un’associazione che comprende una settantina di iscritti.

Agna e il moto turismo

Ritrovo in piazza Roma, presente anche il sindaco Piva Gianluca, da quattro anni socio onorario del club. Non solo l'organizzazione di attività su due ruote, ma anche volontariato in paese in collaborazione con il comune e con le altre associazioni. Sono loro che organizzano l’arrivo della moto-Befana il 6 gennaio in parrocchia, partecipano attivamente al Carnevale di Agna e a “Diversamente Fuoristrada”.

Il sindaco Piva

Soddisfatto il sindaco Piva: “Mi complimento a nome della nostra Amministrazione con il MotoTurismo Agna per il loro impegno sociale in paese e faccio un in bocca al lupo per un 2018 ricco di soddisfazioni e anche di bel tempo, visto l’attività su due ruote!”