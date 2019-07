Pattinaggio artistico, doppietta padovana: anche Giorgio Basile conquista il tricolore

Non solo Valeria Danieletto: Giorgio Basile del Pattinaggio Artistico Altichiero di Padova ha vinto a Piancavallo il titolo di campione italiano nella categoria Divisione Nazionale A di pattinaggio artistico, battendo ben 26 atleti.

Campione italiano

È la prima volta che in una categoria maschile si presentano così tanti atleti, ma il quattordicenne, alla sua seconda esperienza in campo nazionale, non ha avuto problemi ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio presentando un singolo ricco di elementi tecnici uniti ad un'ottima impressione artistica. È stato decisamente un anno di successi per il giovane atleta: medaglia d'oro a tutte le gare a cui si è presentato. Campione provinciale e regionale sia di Federazione che AICS e primo classificato anche al Trofeo Internazionale Filippini svoltosi a giugno scorso a Misano Adriatico. Allenato quest’anno da Silvia Nalesso, che in passato ha portato ai massimi vertici altri atleti, ha raggiunto in pochi mesi un livello agonistico molto importante. «Giorgio è un atleta eccezionale - spiega il presidente Giorgio Zilio Zella - che quest'anno ci ha trasmesso grandi emozioni grazie anche alla nuova allenatrice Silvia Nalesso che lo ha preparato al meglio in tutte le competizioni. Abbiamo una squadra di singolo che sta crescendo molto bene. Siamo contenti anche per l'altra nostra atleta in gara Rachele Rampazzo che alla sua prima esperienza in campo nazionale si è classificata al 16° posto su 30 nella categoria Divisione Nazionale B. Un risultato che fa ben sperare per il prossimo anno». Nei prossimi giorni Giorgio è atteso a Ponte di Brenta, quartiere dove risiede, per una festa in suo onore.