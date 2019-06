Pattinaggio artistico, medaglia d'oro per Giorgio Basile al Trofeo Internazionale Filippini

È stato davvero un anno di successi per Giorgio Basile: dopo le medaglie d’oro ai campionati provinciale e regionale Fisr e al campionato regionale Aics, il 14enne portacolori del Pattinaggio Altichiero di Padova sale ancora una volta sul gradino più alto del podio al Trofeo Internazionale Filippini, svoltosi a Misano Adriatico.

La vittoria

Allenato quest’anno da Silvia Nalesso, che in passato ha portato ai massimi vertici altri atleti, è ora in attesa di disputare il campionato italiano. Il presidente Giorgio Zilio Zella dichiara raggiante: «Una grande soddisfazione che ci ripaga dei grandi sacrifici che come società dobbiamo affrontare per il dare il meglio ai nostri iscritti, siamo molto contenti di questi risultati e soprattutto della nuova allenatrice che è riuscita in poco tempo a far emergere questo giovane atleta e a far qualificare ai campionati italiani anche Rachele Rampazzo e Arla Minja». Al Trofeo internazionale Filippini Rachele Rampazzo si è classificata al 16esimo posto mentre Arla Minja al decimo.