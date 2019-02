Pattinaggio artistico su ghiaccio: Federica Grandesso e Lucrezia Gennaro oro nella gara élite

Grande soddisfazione per la 2001 Team che il 15/16 e 17 febbraio ha organizzato per la prima volta nella storia della società una competizione federale di pattinaggio artistico su ghiaccio: la terza tappa del circuito nazionale élite (categorie Advanced Novice- Junior- Senior) e la seconda tappa del circuito nazionale adulti.

Oro padovano

Oro per le portacolori della 2001 Team Lucrezia Gennaro, in categoria senior (143.60 punti), e Federica Grandesso, in junior (128.17 punti). Quinto posto per Alessia Piasentin in categoria Advance Novice Gruppo 2, mentre undicesima Carlotta Cavasin nel Gruppo 1 della stessa categoria. Sono stati più di 150 gli atleti che hanno calcato la pista di pattinaggio su ghiaccio della 2001 Team Padova, e numerosi sono stati i complimenti ricevuti per l’ottima organizzazione e per la struttura da parte di tutti i partecipanti e dallo staff arbitrale presente. Dopo questo week-end Padova entra di diritto, con il suo Palaghiaccio, nelle mete Nazionali ambite per le competizioni di alto livello.