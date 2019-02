Il grande pattinaggio su ghiaccio approda a Padova: weekend di gare al Palaghiaccio

L'appuntamento è per venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 febbraio al palaghiaccio di via Geremia: per la prima volta Padova ospita una gara federale nazionale di pattinaggio su ghiaccio.

Le gare

La 2001 Team è pronta ad ospitare più di 150 atleti nella terza tappa stagionale del circuito nazionale élite (categorie Advanced Novice-Junior-Senior) e nella seconda tappa del circuito nazionale adulti. Una gara che vedrà scendere in pista numerosi atleti di spicco del settore, provenienti da tutta Italia, tra cui la stella della 2001 Team Ice Skate Academy Lucrezia Gennaro, grande favorita in gara élite senior (sabato 16 ore 16.15 lo short program), reduce dall’argento conquistato al Sofia Trophy in Bulgaria una settimana fa e dall’ottimo posizionamento nei Campionati Europei di Minsk (diciannovesima). Si esibiranno per conquistare il titolo anche le altre portacolori 2001 Team: Federica Grandesso, reduce dalla quarta posizione al Sofia Trophy in Junior (Junior, sabato 16 alle 17.21 lo short program), Carlotta Cavasin (Advanced Novice, venerdì 15 alle ore 14.45 lo short program) e Alessia Piasentini (Advanced Novice, venerdì 15 ore 17.36 short program), argento Advanced Novice al Sofia Trophy. Le gare prenderanno il via venerdì 15 febbraio alle ore 14.00, e termineranno alle ore 18.30 di domenica 17 febbraio. Tutte le gare in diretta su Idealweb.tv