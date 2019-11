Pattinaggio artistico: altro weekend con pioggia di medaglie per la 2001 Ice Skate Academy

Pioggia di medaglie per le giovani promesse padovane nell'ultimo fine settimana. Il week-end è iniziato con l’argento di Alessia Piasentini nella seconda prova del campionato italiano categoria giovanile Advanced Novice Girls - Gruppo due, svoltasi a Fanano nel modenese il dal 14 al 16 novembre 2019. L’atleta guidata dalla coach Ludmila Mladenova ha ottenuto il suo personal best score con un punteggio totale di 100.76, un primo importante passo verso la nazionale italiana di categoria.

Tutte le medaglie

Argento anche per sua sorella Elena, che nella prima gara del circuito UISP conquista il secondo posto nella categoria Allievi 2005. Ottimi risultati sono venuti poi dalle compagne di allenamento, seguite sempre da coach Mladenova, nella competizione internazionale Denkova Staviski Cup a Sofia (Bulgaria): la piccola Sofia Rota (classe 2009), alla sua prima competizione della stagione, parte con un ottimo score di 38.23 che la colloca in 7a posizione nella categoria Basic Novice Girls Gruppo II. Altrettanto in forma anche Diletta Lando che migliora il proprio personal best a 39.47 conquistando il quarto posto in classifica a ridosso del podio nella stessa categoria, Gruppo I.

Gli altri podi

Le medaglie comunque non si fermano qui: sempre nella prima gara del circuito UISP, a Feltre, oro per Giorgia Bassan nella categoria Senior Danza, argento per Lorenzo Catarin nella categoria Novizi Maschile, bronzo per Carlotta Cavasin nella Categoria Novizi Femminile 2004, bronzo per Giorgia Piccirilli nella categoria Senior Girl, 4° posto per Margherita Buso, che sfiora il podio nella categoria Novizi B 2004, 4° posto per Sofia Tridello nella categoria Debuttanti Femminile 2006, 7° posto per Bonato Lisa nella categoria Novizi 2004. Una vera incetta di medaglie per il folto gruppo di pattinatori e pattinatrici coordinato da coach Denis Giovannini e accompagnato da Alice Friso in questo primo importante appuntamento stagionale.