Al Pescara basta un quarto d'ora, il Padova affonda sotto i colpi di Mancuso

E' bastato un quarto d'ora agli uomini di Pillon per vincere il match contro il Padova.

La gara

In uno stadio Adriatico sferzato dal forte vento la gara si mette subito in discesa per il Pescara che al 4' beneficia di un calcio di rigore per un atterramento di Memushaj in area ad opera di Calvano. Dal dischetto va Mancuso che non sbaglia e sigla l'1-0. Bastano una manciata di minuti e un tiro sparato alto dai binacoscudati, per vedere il raddoppio dello stesso numero 7 avversario: nella ripartenza di Monachello che combina con Marras la palla arriva a Mancuso che, molto più lesto degli uomini di Bisoli, anticipa tutti e sorprende Minelli, incapace di bloccare il tentativo. E' 2-0. Il Padova ci prova e l'occasione più ghiotta arriva sui piedi di Capello che in mischia in area colpisce il palo. Nella ripresa uno scatenato Mancuso si divora la tripletta. Il Pescara è più pimpante ma nel finale, all'80', il Padova trova ancora la forza di attaccare: dagli sviluppi di un corner Cappelletti di testa colpisce a botta sicura, Fiorillo respinge prontamente e salva il risultato.

Tabellino

PESCARA (4-3-1-2) - Fiorillo; Gravillon, Campagnaro, Scognamiglio, Ciofani; Brugman, Crecco, Memushaj; Marras; Monachello, Mancuso. A disp.: Kastrati, Farelli, Pinto, Perrotta Bettella, Elizalde, Melegoni, Bruno, Sottil Capone, Antonucci, Bellini, Del Sole. All. Pillon

PADOVA (3-4-1-2) - Minelli; Adelkovic, Cherubin, Trevisan; Broh, Calvano, Pulzetti, Longhi; Capello; Bonazzoli, Baraye. A disp.: Favaro, Gavagnin, Cappelletti, Morganella, Clemenza, Marcandella, Ceccaroni, Belingheri, Zambataro. All. Bisoli

Reti: Mancuso 4' e 17'

Espulsi: Bisoli 34' per proteste

Recupero: 3' pt, 4' st

Arbitro: Fourneau di Roma 1

