Calcio a 5: il Petrarca non giocherà più a Padova ma a Este. «Una bella opportunità»

L'Italian Coffee Petrarca anticiperà il match di Serie A a venerdì, per la trasmissione in diretta RAI della gara con il Signor Prestito CMB (fischio d'inizio alle 20.45). La copertura televisiva della tv di stato e il cambio di giornata (abitualmente il Petrarca gioca in casa al sabato) non sono le uniche novità. L'Italian Coffee Petrarca per la prima volta nella sua storia non giocherà a Padova. Sarà, infatti, il PalaEste di Este ad ospitare l'incontro della 5^ Giornata di Serie A.

Possibile novità definitiva

«E' vero - conferma il presidente Morlino - Giocheremo a Este e devo ringraziare l'Amministrazione Comunale di Este con in testa l'Assessore allo Sport Sergio Gobbo che ci ha accolto a braccia aperte. C'erano delle criticità alla Gozzano e abbiamo colto la palla al balzo per provare una cosa nuova. Portiamo la gara casalinga della prima squadra fuori città. E' un test che ci sta dando già risposte positive».

«Il palasport di Este oltretutto ha una capienza superiore, pari a circa 800 posti. Non è soltanto questo il punto - afferma Morlino - Si tratta di una bella occasione per esportare il brand del Petrarca Calcio a Cinque. Non dimentichiamoci poi che il nostro main sponsor ha sede non lontano da Este. Italian Coffee è attualmente basato a Pernumia. E poi già con la Scuola Calcio veicoliamo il calcio a 5 non solo a Padova Città ma in Provincia, con tantissimi corsi fuori città. Le feste della nostra Scuola Calcio sono ormai da anni itineranti tra Borgoricco, Strà, Polverara, Sant'Angelo di Piove, Abano e Selvazzano, grazie alla disponibilità di tanti gestori che hanno visto cose positive nel nostro

progetto sportivo. Mi pare naturale che anche la prima squadra possa seguire un progetto simile». Dal test si potrebbe passare a qualcosa di più definitivo. «E' prematuro dire questo. Vediamo come va questa gara e poi faremo i conti tra pro e contro. Intanto sono molto curioso e ringrazio tutti coloro che ci stanno dando una bella mano a realizzare i nostri progetti. Va ringraziato anche l'Assessore allo Sport del Comune di Padova che con il suo lavoro ha reso possibili gli interventi strutturali alla palestra Gozzano che dovrebbero consentirci di disputare in maniera regolare il Campionato di Serie A a Padova. So che i lavori dovrebbero partire in questi giorni».