Petrarca-Calvisano, sale l'attesa per la finale di rugby. Toffano: "Vogliamo vincere"

E' l'assessore Diego Bonavina a dare il benveuto ai presidenti delle due società, giocatori e giornalisti: "L’annata 2017 2018 annata fortunata, il merito è della città sportive. Qui si tifa il Petrarca e ci si augura che possa concludersi nel modo migliore", scherza ma non troppo, l'assessore allo sport.

Il presidente Toffano

Enrico Toffano, il presidente del Petrarca, non ci gira tanto intorno: "Vogliamo vincere. Abbiamo fatto un buon campionato per riscattare le pessime semifinali dell’anno scorso. Le nostre continue vittorie ci hanno permesso di essere qui in finale. Abbiamo la grinta e voglia di vincere, forse la nostra rosa è meno esperta perché il Calvisano è abituata alle finali, ma nello sport mai porsi limiti. Per la città - ha proseguito il presidente - è un bell’avvenimento. Una occasione per la città, ci auguriamo che ci sia grossa adesione. E' per noi un modo per farsi conoscere, per avvicinare chi questo sport lo segue meno. Perché di rugby a Padova ne sentiremo ancora parlare. Il Valsugana è arrivato all’eccellenza, è una gran notizia per tutto il movimento sportivo cittadino".

Calvisano

Alessandro Vaccari, presidente del Calvisano, dal canto suo, dichiara: "Sono momenti e giorni che si devono godere, il frutto del lavoro di tante settimane e mesi. Comunque si gioca 23 contro 23, l’esperienza può aiutare ma ogni partita ha una storia a se. Ovviamente veniamo qui per vincere per provare a vincere, non altro".

Il mister e il capitano

Andrea Marcato , il giovane mister è determinato: "Le sensazioni della squadra? Stiamo bene, fisicamente. Moralmente una grande emozione. Gestire settimane come queste non è semplice, ma ci stiamo preparando serenamente. Siamo partiti dal basso e ogni partita per noi è una finale. Sabato zero a zero, vincerà il migliore". Alberto Saccardo, il capitano, racconta delle sensazioni dello spoglioio: "Umori della squadra? Non sono settimane come le altre. Siamo meno abituati alle finali, ma la crescita è stata importante. Una partita durissima, ma giocheremo al 100%. Quello che succederà, succederà, ma l’obbiettivo è dare tutto, senza che rimanga poi qualche rammarico".

I biglietti

Dal Calvisano quanti verranno quattro pullman di tifosi, circa 400 persone. 1000 invece i biglietti venduti fra guizza e online. Siamo ora a 1600 presenze più o meno.