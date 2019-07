Petrarca, i piccoli campioni trionfano in Abruzzo

A Roseto degli Abruzzi si è svolto il 28esimo torneo Ministars di basket, che ha visto confrontarsi quattrocento giovani atleti di tre diverse categorie: aquilotti, esordienti ed under 16. Nella categoria esordienti un figurone hanno fatto le compagini padovane della Virtus e del Petrarca che si sono affrontate in semifinale, dove si è imposto il Petrarca per un solo punto, 49 a 48.

Finale

In finale i ragazzi del Petrarca hanno battuto l’Azzurra Trieste 51 a 38. Grandissima partecipazione di pubblico che ha applaudito i giovani campioni. Jacopo Vettorello, rodigino del Petrarca, ha vinto il premio per miglior giocatore del torneo.

Petrarca

La partita conclusiva, per gli esordienti del Petrarca, ha rappresentato anche la fine di un percorso pieno non solo di vittorie. Questo è l'ultimo torneo che i ragazzi giocano con l'allenatrice Michela Pagnin, che ha allenato i ragazzi dall'under 8 fino agli under 13. Inutile dire che c’è stata grande commozione al termine della finale, da parte dei ragazzi che hanno voluto ringraziare la loro allenatrice per questi anni passati insieme. L’eredità di questo percorso ora va all’all'allenatore sarà Nicola Pauletto.