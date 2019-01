All’Argos Petrarca Rugby arriva Angelo Leaupepe, il nuovo trequarti australiano

È arrivato nella mattinata dell’8 gennaio a Padova Angelo Leaupepe, il nuovo giocatore dell’Argos Petrarca Rugby. Centro o ala di un metro e 94 per 105 chili, è nato a Redcliffe (Queensland, Australia) il 29 luglio 1997, ma è cresciuto in Nuova Zelanda (ha passaporto neozelandese) prima di trasferirsi a Melbourne con la famiglia a dieci anni. È il più vecchio di sette fratelli, ci sono vent’anni di differenza tra lui e il più giovane. Arriva al Rugby Union dopo alcuni anni di Rugby League (a 13). Fa parte della Melbourne Storm Academy di Rugby League, e dopo 3 anni passa al Rugby a 15, quando la franchigia dei Melbourne Rebels arriva ad allenarsi proprio vicino ai campi del League, e Angelo, incuriosito, cambia disciplina.

Fisicamente forte, potente e un placcatore “ruvido”

«All’inizio non è stato facile», spiega, «poi sono entrato bene nella mentalità del Rugby Union». Dopo la stagione 2015/2016 con i Melbourne Storm (League), nel 2017 e 2018 si fa notare con i Rising (Rugby a 15, club di Melbourne), scelti dal giocatore per poter rimanere vicino alla famiglia, cui è molto legato, e agli amici. Il campionato di club, vinto, si chiama NRC. Nel 2017 è stato convocato anche per la Nazionale australiana Under 20. Inizia a giocare in Nuova Zelanda, poi passa al League quando si trasferisce in Australia. Negli ultimi mesi ha fatto la prestagione con i Melbourne Rebels, franchigia di Super Rugby. Le sue caratteristiche sono quelle di essere fisicamente forte, potente e un placcatore “ruvido”.

A disposizione dell’allenatore

«Amo l’Italia, non ci sono mai stato, ma so che è un Paese bellissimo, e quindi sono felice di essere qui. È la mia prima volta in Europa, spero davvero di essere utile alla squadra. Il mio ruolo preferito? Secondo centro, numero 13, ma sono a disposizione dell’allenatore. Ho guardato le partite del Petrarca, voglio essere pronto al più presto, e poi sono rimasto impressionato dagli impianti, stupendi. Il nome italiano? Piaceva ai miei genitori, è bellissimo. Doveva arrivare una femmina, Angela, invece sono arrivato io e il nome è stato cambiato al maschile. In famiglia siamo tre sorelle e quattro fratelli».

Migliorare la rosa con giocatori giovani

Il club: «La società è andata sul mercato per completare la rosa in base anche alle necessità e alle richieste degli allenatori», spiega il direttore generale Beppe Artuso. «Non abbiamo ancora finito però: siamo alla ricerca anche di un altro giocatore, speriamo arrivi presto. La scelta di Leaupepe, che abbiamo avuto modo di seguire negli ultimi mesi, è stata fatta allo scopo di migliorare la rosa con giocatori giovani», spiega il D.S. del Petrarca, Corrado Covi. «Lui ha 21 anni e un buon prospetto per il futuro. Angelo è nella rosa dei Rebels e ha le caratteristiche fisiche e di gioco che noi cercavamo. Farà questi cinque mesi con noi, speriamo con un buon rendimento».

