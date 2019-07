Petrarca Rugby: Beppe Artuso rinuncia alla carica di direttore generale

Il Petrarca Rugby rende nota la comunicazione fatta alla società da Giuseppe Artuso, il quale dichiara: «Vi comunico che, con dispiacere, rinuncio alla carica di direttore generale per problemi di salute. Nonostante il mio impegno non riesco a mantenere i ritmi che questa carica richiede. Valuteremo in futuro se sarà possibile proseguire la collaborazione con il club in altre forme».

I ringraziamenti della società

Il Petrarca Rugby dopo aver preso atto della decisione ha subito voluto ringraziare Beppe Artuso «per la passione e lealtà che hanno sempre contraddistinto la sua opera».