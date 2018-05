Petrarca Rugby campioni d'Italia per la 13esima volta, è festa allo stadio Plebiscito

Anno particolarmente fortunato per lo sport a Padova. Sabato 19 maggio protagonista il Petrarca Rugby, squadra che si aggiudica per la tredicesima volta il titolo nazionale.

Il titolo numero 13

Una partita tiratissima dal primo all'ultimo minuto, ma contro il Calvisano la squadra patavina vince con il punteggio di 19 - 11. Festa, gioia e commozione per i 6500 presenti che hanno riempito il Plebiscito, proprio come si auspicava il presidente Toffano.

Mirco Bergamasco e i segreti del terzo tempo

A fare il tifo anche campioni come Mirco Bergamasco, grande amico del coach Andrea Marcato. Anche lui visibilmente emozionato, ma non somo mancate le risate, un abbraccio allegro e spontaneo con Vincenzo Delfino e qualche confidenza su cosa possa mai accadere al terzo tempo dopo una vittoria così.

Una grande festa

Una grandissima festa, non solo a fine partita. Grande entusiasmo sugli spalti fin da un'ora prima del fischio d'inizio. All'intervallo doveroso l'omaggio alle ragazze della Lantech Pallanuoto Plebiscito, che per il quarto anno consecutivo si sono aggiudicate lo scudetto. Accompagnate in campo dall'assessore allo sport Diego Bonavina, che non ha nascosto emozione ed entusiasmo per un'annata davvero speciale per le squadre e gli atleti della città. Felicissimo anche il vice sindaco Arturo Lorenzoni, presente in tribuna, come il primo cittadino Sergio Giordani che ha seguito in modo appassionato il match.