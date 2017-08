Petrarca Rugby, si gioca: sabato prevista la prima uscita ufficiale con il Calvisano

Prima uscita ufficiale del Petrarca, che sabato ospita al “Centro Geremia” della Guizza i campioni d’Italia del Calvisano. Le due squadre scenderanno in campo alle 19, per un match articolato in tre tempi da venti minuti ciascuno. L’ingresso sarà gratuito.

INFORTUNATI. “Parlando in settimana con il tecnico dei lombardi Massimo Brunello”, spiega l’allenatore del Petrarca, Andrea Marcato, “abbiamo deciso di optare per tre tempi da 20 minuti: Siamo entrambi alla prima uscita stagionale ed abbiamo parecchi indisponibili tra infortunati, convocati con la Nazionale Under 20 e permit players”. Nel Petrarca, ad esempio, saranno indisponibili una decina di atleti.

UN TEST. “Per noi domani sarà un ottimo test”, riprende Marcato. “Dopo cinque settimane di lavoro prettamente fisico la stanchezza si farà sentire fin da subito, e anche per questo daremo spazio a tutti i giocatori, al fine di non far giocare nessuno più di 40 minuti. sarà una bella opportunità per far ritrovare ai ragazzi le sensazioni del campo dopo tre mesi dall'ultima partita, un'occasione per divertirci e mettere in pratica i pochi concetti che per ora abbiamo introdotto, senza preoccupazioni per il risultato, anche se è indubbio che vogliamo ben figurare. Ci aspetta un lungo viaggio e vogliamo gettare basi solide fin da subito”.