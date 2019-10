Riparte il Peroni TOP12: Argos Petrarca rugby torna a giocare in casa contro I Medicei

Si parte. Il TOP12 prende il via, e per l’Argos Petrarca il primo impegno è casalingo, all’Argos Arena, con il Toscana Aeroporti I Medicei sabato 19 ottobre (ore 16, arbitro Vedovelli di Sondrio, assistenti Gnecchi di Brescia e Russo di Milano, quarto uomo Pulpo di Brescia).

«Finalmente inzia il campionato»

«Finalmente dopo 12 settimane di duro lavoro di pre stagione inizia il campionato ed abbiamo la fortuna di farlo in casa davanti ai nostri tifosi», spiega il tecnico del Petrarca, Andrea Marcato. «Sabato affrontiamo all’Argos Arena i Medicei, squadra di grande solidità, che sotto la sapiente guida di Presutti e Basson sta crescendo stagione dopo stagione. La compagine toscana vanta giocatori di esperienza come De Marchi, Giovanchelli e Rodwell, e ha stranieri tra i più interessanti del Top 12 come Greeff, Newton ed il neo arrivato Tuculet. Noi abbiamo lavorato con tenacia e grande concentrazione per preparare al meglio questa partita, abbiamo il desiderio di rendere orgoglioso il club ed i tifosi, ma soprattutto di poter essere soddisfatti di noi stessi e del nostro gruppo. Le fasi statiche e la disciplina saranno i nostri focus principali, attraverso questi aspetti vogliamo mantenere gli standard difensivi degli anni scorsi e migliorare sensibilmente quelli offensivi. Non vediamo davvero l’ora di scendere in campo, e di iniziare questo nuovo campionato».

In campo sabato 19 ottobre

La formazione annunciata dell’Argos. Ragusi; Leaupepe, De Masi, Capraro, Coppo; Garbisi, Chillon; Trotta (cap.), Conforti, Nostran; Saccardo, Galetto; Swanepoel, Carnio, Rizzo. A disp.: Borean, Marchetto, Franceschetto, Michieletto, Grigolon, Zini, Broggin, Fadalti.

Abbonamenti

Ricordiamo che la campagna abbonamenti per il campionato Peroni Top 12rimarrà aperta sino al 25 ottobre, e anche questo sabato sarà presente allo stadio un corner Argos che venderà gli abbonamenti.

Da lunedì 21 e fino al 25 ottobre il prezzo degli abbonamenti sarà 90 euro per gli interi e 45 euro per i ridotti.

Naturalmente la distribuzione continuerà all'interno dei negozi di Argos Energia.