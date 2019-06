Arrivi all’Argos Petrarca rugby: i primi quattro giocatori confermati per la nuova stagione

L’Argos Petrarca ufficializza i nomi di quattro giocatori che vestiranno la maglia bianconera nella prossima stagione. Sono atleti della Nazionale Under 20, tutti impegnati in questi giorni al Mondiale di categoria in corso in Argentina, tranne Butturini alle prese con un infortunio muscolare. A questo proposito ricordiamo che doveva partire per l’Argentina anche Davide Goldin, terza linea bianconera, che ha dovuto rinunciare per un malanno alla spalla.

«Notevole potenziale di crescita»

«Sono quattro giocatori giovani e dal notevole potenziale di crescita», spiega raggruppandoli in un unico commento il direttore generale del Petrarca, Beppe Artuso. «Speriamo possano dare il loro positivo contributo alla squadra, come ovviamente si attendono da loro la società e lo staff tecnico».

Ecco i nuovi arrivi

Di seguito i nomi dei nuovi quattro giocatori: