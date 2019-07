TOP 12 Argos Petrarca rugby: arrivano Tommaso Beraldin e Marco Broggin

L’Argos Petrarca annuncia l’inserimento nella rosa dei trequarti di Tommaso Beraldin e Marco Broggin per la prossima stagione.

Tommaso Beraldin

Beraldin, ala, nato il 22 dicembre 1995, un metro e 82 per 94 chili, ha iniziato a giocare proprio al Petrarca a 5 anni, facendo tutta la trafila delle giovanili bianconere prima di trasferirsi a 15 anni al Valsugana, club di origine del padre Fabio, ex ala e capitano del Petrarca e attuale consigliere federale. Dal 2016 milita in Prima Squadra con il Valsugana, e all’occorrenza può giocare anche centro.

Marco Broggin

Broggin, trequarti centro, nato il 19 luglio 1998, un metro e 87 per 94 chili, ha esordito nel TOP12 il 25 marzo a Padova contro Mogliano. Cresciuto al Rubano, fa parte della rosa della squadra Cadetta del Petrarca. Arrivato in bianconero nell’estate del 2018 da Rubano, ha fatto la pre stagione con la Prima Squadra, diventando poi un punto di riferimento per la formazione allenata da Salvan e Conforti. Nel 2015 ha fatto parte dell’Accademia Fir Under 18 di Mogliano, è studente di Ingegneria Meccanica.

Il commento del direttore generale del Petrarca,

Il commento del direttore generale del Petrarca, Beppe Artuso: «Siamo felici di inserire in rosa due giocatori giovani, che comunque sono legati alla nostra società. Tommaso è cresciuto nelle nostre giovanili, e ora torna con entusiasmo. Marco è arrivato al Petrarca la scorsa stagione, è ancora molto giovane e quindi potrà completare qui la sua formazione. Sottolineo la capacità dei loro club di provenienza, Rubano e Valsugana, che hanno aiutato molto entrambi a crescere e a mettersi in evidenza nelle ultime stagioni».

