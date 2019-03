Il Petrarca rugby torna all’Argos arena: «Affrontare Mogliano sarà durissima»

Diciannovesimo turno del Top 12, e l’Argos Arena ospita, sabato 23 marzo, il Mogliano. Calcio d’inizio alle ore 15, arbitro Bottino di Roma, assistenti Bolzonella di Cuneo e Panin di Rovigo. Quarto uomo Lazzarini di Rovigo. È un momento delicato per l’Argos, ancora alle prese con molti infortuni, ai quali se ne sono aggiunti altri in settimana, ma c'è una movità: l’inserimento del centro Broggin dalla Cadetta.

La corsa ai playoff

«Sabato all’Argos Arena vogliamo riprendere la nostra corsa ai playoff, e sappiamo che affrontare Mogliano sarà una sfida durissima», confessa il tecnico del Petrarca, Andrea Marcato. «In questa settimana ci siamo concentrati sul recupero fisico dopo il dispendioso match con Calvisano, dando il tempo ai ragazzi di arrivare pronti e freschi alla partita. Abbiamo però lavorato intensamente a livello strategico e mentale. Per fare una grande prestazione la chiave sarà il saper contrastare i loro primi otto uomini nelle fasi statiche: mischia chiusa e drive sono i loro assoluti punti di forza ed in queste situazioni vogliamo dimostrare la nostra solidità che sta crescendo settimanalmente. Mogliano fa un gioco abbastanza chiuso, improntato sul predominio del suo pack, e ha in Jackman il vero faro strategico, giocatore dotato di X-factor e capace di creare la giocata personale per mettere in moto l’intraprendenza dei giovani trequarti. Sabato abbiamo necessità di grande disciplina ed applicazione dei nostri sistemi, sono convinto che se metteremo l’atteggiamento avuto a Calvisano possiamo toglierci una bella soddisfazione e rendere i tifosi orgogliosi di noi».

La formazione annunciata dell’Argos Petrarca

Fadalti; Coppo, Belluco, Broggin, Capraro; Zini, Su’a; Trotta, Conforti, Saccardo (cap.); Cannone, Galetto; Scarsini, Santamaria, Rizzo. A disposizione.: Braggiè, Cugini, Mancini Parri, Gerosa, Michieletto, Cortellazzo, Leaupepe, Goldin