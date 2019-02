L’Argos Petrarca impegnata contro il Verona rugby: «Un match duro e importante»

Trasferta per l’Argos Petrarca nel 15esimo turno di Top 12, con i bianconeri impegnati sul terreno del Verona. E debutto in vista per l’argentino Diego Galetto, arrivato a Padova due settimane fa. «Domenica affrontiamo una sfida molto ostica», spiega il tecnico del Petrarca, Andrea Marcato.

«Confermare le cose positive viste contro Viadana»

«Verona arriva da una buona prova a Roma con tanto di bonus offensivo, è una squadra che gioca un rugby fisico e pragmatico e con i nuovi innesti stranieri potrà dare maggior peso e ricambio alla sua mischia. Punto di forza di Verona è sicuramente il suo pack: mischia chiusa e drive sono le loro armi principali insieme alla sapiente gestione al piede di McKinley. Questa settimana i ragazzi hanno lavorato molto bene, con entusiasmo e dedizione, sappiamo bene che sarà un match duro ed estremamente importante per la nostra rincorsa ai playoff. Il nostro obiettivo è confermare le cose positive viste contro Viadana, la difesa ed il gioco tattico, migliorando quella che è andato peggio, cioè la capacità di concretizzare le occasione all’interno dei 22 metri avversari.

Gli ex giocatori del Petrarca

Sarà bello ed emozionante incontrare i tanti ragazzi padovani ed i vari ex che hanno vestito la maglia del Petrarca, spero proprio possa risultare una bella sfida piacevole per il pubblico. Infine un grande in bocca al lupo va a Jody Rossetto e Michele Lamaro che nelle prossime settimane saranno sottoposti ad interventi chirurgici, sicuramente una grande prova domenica sarà il miglior modo per ringraziarli».

In campo

La formazione annunciata del Petrarca contro Verona: Ragusi; Leaupepe, Riera, Benettin, Fadalti; Menniti Ippolito (cap.), Su’a; Trotta, Manni, Conforti; Cannone, Galetto; Mancini Parri, Cugini, Rizzo. A disp.: Braggiè, Santamaria, Scarsini, Gerosa, Goldin, Francescato, Zini, De Masi.