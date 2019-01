Argos Petrarca vs Valsugana rugby a caccia di punti, al via il girone di ritorno TOP12

Inizia il girone di ritorno con la sfida tra Argos Petrarca e Valsugana, in programma sabato 26 gennaio all’Argos Arena, calcio d’inizio ore 15, arbitro Manuel Bottino (Roma, assistenti Boaretto (Rovigo) e Sgardiolo (Rovigo), quarto uomo Cusano (Vicenza).

Andrea Marcato – Tecnico Petrarca

«Dopo la delusione del mancato accesso ai playoff di Continental Shield, giocare il derby cittadino è l’occasione migliore per voltare pagina”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Marcato. Ora abbiamo un solo obiettivo stagionale e non possiamo più fare passi falsi.

All’Argos Arena arriva il Valsugana, squadra che ha nelle fasi statiche il punto di forza. Sono infatti estremamente temibili nella mischia chiusa e nel drive, piattaforma dalla quale nascono la maggior parte delle loro segnature.

La nostra partita si baserà sulla disciplina, fondamentale per noi sarà evitare di concedere punizioni piazzabili o dare loro l’opportunità di giocare una touche in prossimità della nostra linea di meta.

In queste due settimane i ragazzi hanno lavorato duramente e con gran entusiasmo per affinare i nostri sistemi offensivi e difensivi. Alla conclusione del girone di ritorno mancano undici partite e vogliamo prepararle come undici finali, undici appuntamenti per dare il massimo e rendere orgogliosi di noi società e sostenitori. Speriamo infine che tanti tifosi padovani vengano a tifare entrambe le squadre.

Giovanni Boccalon – Tecnico Valsugana

Parla Giovanni Boccalon, tecnico di mischia dei ragazzi di Altichiero: «A differenza dell’andata, dove, essendo la prima partita di campionato, ci presentavamo a pari punti, ora loro sono primi e noi ultimi. Questo divario è normale, ed è un prognostico del risultato della partita. Affronteremo questa sfida con entusiasmo, è un onore per noi giocare il derby contro il Petrarca in Top 12 (fino a quest’anno l’abbiamo giocato in Serie A).

Le posizioni in classifica dimostrano che ad ogni partita noi fatichiamo per portare a casa qualche punto, loro invece sono una squadra rodata, non a caso prima in classifica. La loro difesa è molto forte, ma dobbiamo comunque provare a fare il nostro gioco, dimostrando il rispetto che portiamo per l’avversario e provando a rosicchiare qualche punto utile per il nostro obiettivo salvezza.

Non abbiamo pressioni, ma c’è la voglia di non sfigurare e prendere una batosta. I ragazzi, come sempre, si stanno preparando bene, si impegnano e hanno voglia di giocare questa partita per uscire dal campo a testa alta. L’obiettivo è provare a dimostrare la nostra crescita rispetto alla prima di campionato».

Le due formazioni

La formazione annunciata del Petrarca: Menniti Ippolito; De Masi, Benettin, Bettin, Ragusi; Zini, Francescato; Trotta, Manni, Conforti; Saccardo, Cannone; Scarsini, Santamaria, Rizzo. A disp.: Braggiè, Marchetto, Mancini Parri, Gerosa, Goldin, Su’a, Favaro, Leaupepe.

La probabile formazione del Valsugana: Roden; Lisciani, Giacon, Dell’Antonio A, Beraldin; Citton, Scapin R.; Girardi, Sironi, Sturaro; Scapin M., Ferraresi; Varise, Pivetta (cap.), Swanepoel, Paparone, Michielotto, Caldon, Maso, Kurimudu, Rossi, Benetti, Paluello