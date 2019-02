Petrarca rugby contro il Viadana all’Argos arena: «Abbiamo tanta voglia di far bene»

Nuovo turno domenicale per l’Argos Petrarca, che domenica 10 febbraio 2019, ospita per la 14esima giornata all’Argos Arena il Rugby Viadana 1970. Calcio d’inizio alle ore 15, arbitro Tomò di Roma, assistenti Rizzo (Ferrara) e Toneatto (Udine), quarto uomo Zaniol (Treviso).

Infortuni e squalifiche

Visto il difficile momento, tra infortuni e squalifiche, specie in prima linea, fa il suo ingresso nella rosa il pilone della squadra Cadetta di serie A Gian Maria Polliero, che domenica sarà in panchina. «Affrontiamo all’Argos Arena il Viadana», è l’analisi della partita del tecnico bianconero Andrea Marcato, «reduce da una buona vittoria contro la Lazio. La squadra di Frati e Sciamanna è molto fisica, ben organizzata e vanta giocatori di grandi leadership come Orsom, Ferrarini, Pavan e Ruffolo. I nostri ragazzi hanno preparato il match molto bene questa settimana, lavorando duramente in campo e con applicazione nello studio dell’avversario in aula.

La voglia di vincere

Abbiamo tanta voglia di far bene e riprendere la marcia verso i playoff, vogliamo tornare a fare un rugby efficace fatto di possesso e gran difesa, tornare un po’ alle basi per ritrovare fiducia nei nostri sistemi».

La formazione annunciata del Petrarca

Ragusi; Leaupepe, Riera, Bettin, Coppo; Menniti Ippolito, Su’a; Trotta, Lamaro, Conforti; Gerosa, Saccardo (cap.); Mancini Parri, Cugini, Scarsini.

A disp.: Rizzo, Santamaria, Polliero, Cannone, Manni, Francescato, Benettin, De Masi.