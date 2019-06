Più forte anche della pioggia: grande successo per la 18esima edizione di "Car&Golf"

Edizione bagnata, edizione fortunata: grande successo per "Car&Golf" nonostante la forte pioggia caduta su Padova e provincia nella mattinata di sabato 22 giugno.

Auto storiche

Quasi 90 le auto presentatesi sul piazzale della Basilica di Sant'Antonio per la partenza della corsa: gli equipaggi e i collezionisti hanno dato prova di grande affezione per questa manifestazione facendo uscire dal garage le loro auto più belle nonostante il meteo avverso, con tanto di equipaggi temerari su decappottabili e cabrio. Tra le auto più ammirate quelle più rare e prezione, come una splendida Moretti 750 del 1953, prodotta da una piccola casa automobilistica torinese che realizzava artigianalmente auto e moto e quindi per l'epoca erano anche molto costose; l'Aurelia B 24 Convertible, di cui Franco Martinengo disse “quando vedi una Aurelia B24 lo sguardo non ti basta, ti viene un impulso irrefrenabile di toccarla”, una delle macchine più belle del '900; una rara Fiat Coupe 2300 S, che è l'auto che nel famoso film "Il Sorpasso" veniva inseguita da Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant, che sfrecciavano invece su una Aurelia B24S Spyder. E poi ancora ammiratissime una Marcos bianca, e sempre tra le sportive una l'Alfa Romeo Montreal dorata perfettamente restaurata, la Jaguar Xk140, una serie strepitosa di Jaguar E Tipe, e tra italiane una bellissima Fiat X1/9 anche questa restaurata perfettamente. Infine la selezione delle Porsche, da sempre partner dell'evento, con una "infornata" eccezionale di 356, sia cabrio che coupè, fino alle Spyder, Targa e Carrera: lo spettacolo, nonostante un pubblico un po' ridotto per l'acquazzone che ha caratterizzato la partenza, è stato comunque garantito. La corsa è continuata tra ville e colline, dalla Posa degli Agri, a Villa Capodaglio, da Arquà Petrarca al Museo delle Campane di Montegalda, dove si sono tenute le prove di regolarità, con una sosta per il pranzo all'Hotel Terme Bellavista prima di affrontare le salite tra Castelmonte e Teolo e poi sul Roccolo. In serata la cena di Gala al Golf Club Padova con la proclamazione dei vincitori.

La sfida a golf

Difficoltà anche sul green del Golf Club Padova dove pure temerariamente 160 golfisti si sono comunque presentati alla gara, che è stata sospeso poco dopo le 9.30 per il temporale ma che è poi ripresa intorno a mezzogiorno. Anche in questo caso ha prevalso la solidarietà sulla competizione: i green fees di iscrizione, così come accade per gli equipaggi, vengono infatti devoluti ai progetti di solidarietà sostenuti dalla manifestazione.

I risultati

Ad aggiudicarsi il driving contest di golf è stato Michele Carraro, mentre il premio "Nearest to the pin" (pallina a soli 2 metri e 14 centimetri dalla buca) è andato Ludovica Cervino. Primo posto nella gara di golf per Giuseppe Troisio e Alberto Dante (48 punti), seguiti da Alice Cristina Nuciforo e Michele Targa (47 punti) e da Paolo Tramonti e Vincenzo Scocca (45 punti). Per quanto riguarda le auto storiche primo posto nel trofeo giovani per la coppia Pertile-Pertile su Porsche 911 Sc, mentre ad aggiudicarsi il trofeo auto “Ignazio Rondinelli” è stata la coppia Reggiani-Reggiani su Jaguar XK 120. A vincere l'edizione 2019 di "Car&Golf - Trofeo Città di Padova" è stato però l'equipaggio Ferrara-Camporese su MG TC con i golfisti Grigolin e Della Valle (13 punti)