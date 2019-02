Nuoto sincronizzato, campionato italiano Master: le ondine 2e nel libero combinato

Secondo posto nel libero combinato, quarto posto nella squadra e nel duo per pochissimi decimi di punto che hanno diviso le portacolori del Centro Sportivo Plebiscito dal podio, nei Campionati Italiani Master di nuoto sincronizzato, svoltisi a Legnano sabato 23 e domenica 24 febbraio 2019.

Le gare

Il libero combinato, dove le atlete patavine hanno conquistato il secondo posto, consiste in un esercizio di 4/5 minuti che unisce elementi di duo, singolo, squadra e trio tutti nella stessa coreografia. Soddisfatte per il risultato raggiunto e per il grande affiatamento ed unione creatasi anche con le nuove atlete inserite, Silvestrini, Masiero e Pavan, le ondine ora si preparano al prossimo importante appuntamento: i Campionati Estivi, che si terranno in luglio a L’Aquila. 2° posto Libero Combinato: Diletta Barbato, Francesca D’Ascanio, Carlotta Munerato, Alessia Masiero, Giulia Camporese, Beatrice Duchini, Laura Pavan, Giorgia Silvestrini 4° posto Squadra: Diletta Barbato, Beatrice Duchini, Carlotta Munerato, Francesca D’Ascanio, Giulia Camporese, Giorgia Silvestrini, Laura Pavan, Alessia Masiero (131,267, a 0,757 dal terzo posto). 4° posto Duo: Diletta Barbato/Beatrice Duchini (131,914, a 0,357 dal terzo posto)