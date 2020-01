Pallanuoto femminile, Plebiscito prepara la trasferta triestina per la ripresa del campionato di A1

Due gare in rapida successione per il finale del girone di andata e l'esordio di quello di ritorno attendono il team padovano del Plebiscito Pallanuoto. Dopo il lungo stop dovuto alla disputa dei campionati europei del Setterosa si torna in vasca a Trieste.

Voglia di tornare in vasca

L'appuntamento è sabato 1 febbraio alle 17 per un match tutt’altro che semplice: «Il campionato riprende per poco, giocheremo due partite e poi ci fermeremo di nuovo per consentire alla Nazionale di disputare il torneo pre olimpico che si giocherà proprio a Trieste» commenta il tecnico Stefano Posterivo «Con quella di Rapallo l'8 febbraio l'imminente trasferta va giocata con attenzione. Sono gare insidiose ma ci siamo preparati lavorando tanto nel corso di questa lunga sosta. Non giochiamo una partita ufficiale dall’8 gennaio quando abbiamo vinto in Coppa Italia, ora volgiamo raccogliere i frutti del lungo lavoro».

Massima attenzione

Le aspettative sono alte anche per la trasferta successiva in terra ligure: «Anche la partita con Rapallo sarà complicata: per il valore dell’avversario e le dimensioni della vasca dovremo fare molta attenzione. Sappiamo già che in questo campionato bisognerà essere sempre al meglio, giocare con la giusta voglia e mentalità perché l’insidia può essere sempre dietro l’angolo» aggiunge Posterivo «Nella prossima pausa lunga cercheremo di continuare a lavorare per affinare i meccanismi, il modo di giocare e cercando di arrivare pronti allo sprint finale da fine marzo in poi».

Il calendario

Dopo le due trasferte di sabato 1 e 8 febbraio il campionato riprenderà il 21 marzo con il ritorno nella vasca amica di Padova dove il Plebiscito affronterà alle 18.30 la Rn Florentia.

Sabato 1 febbraio ore 17: Pallanuoto Trieste - Plebiscito Padova

Sabato 8 febbraio ore 18.30: Rapallo Nuoto - Plebiscito Padova (prima giornata di ritorno)

Sabato 21 marzo ore 18.30: Plebiscito Padova - Rn Florentia