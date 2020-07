Tennis, Plebiscito: Serena Agostini campionessa regionale Under 11, Francesco Dresseno Under 12

Arrivano i primi importanti titoli per i giovanissimi portacolori del Centro Sportivo Plebiscito: Serena Agostini (4NC), dopo la bella vittoria in campionato a squadre contro una giocatrice classificata 4.3 e di un anno più grande, conquista il titolo regionale Under 11 sui campi del TC Este sconfiggendo in una finale al cardiopalma Irene Friso con il punteggio di 6/3 3/6 10-2.

Ottimi risultati

Super tie-break sfortunato invece per il suo compagno di allenamenti Cristian Tiengo (4NC): dopo aver sconfitto in semifinale la testa di serie n.1, classificato 4.4, Mattia Cona, in finale ha ceduto per 3/6 6/3 10-8 a Riccardo Pasetto, accontentandosi così del titolo di vice-campione regionale. Conquista il titolo Under 12 maschile il talentuoso 3.4 Francesco Dresseno (tesserato Tennis Club Noventa Vicentina), che da testa di serie n.1 supera il favorito 3.3 Cappellari al super tie-break 2/6 6/2 10-5, vincendo il titolo regionale di categoria. Brava anche la piccola classe 2011 Alessia Minzat: inserita in tabellone Under 10, si issa sino alla semifinale regionale, unica atleta della sua età a raggiungere il risultato e laureandosi, di fatto, miglior Under 9 del Veneto.

Squadre

Week-end di fuoco per i campionati a squadre Under del C.S. Plebiscito: superano il terzo turno di tabellone regionale le squadre Under 14 femminile (3-0 al TC San Giovanni Lupatoto), l’Under 10 misto (vincente in casa contro il forte AT Villafranca A) e l’Under 14 maschile (vincente 3-0 contro TC Monselice).