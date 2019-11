Il Plebiscito Padova è inarrestabile: altro successo fuori casa contro Sis Roma

Continua la striscia di vittorie del Plebiscito Padova: suo per 7 a 6 il posticipo di campionato A1 contro la temibile SiS Roma, domata in trasferta con una vera prova di carattere. «E’ stata proprio una bella vittoria- commenta il tecnico Stefano Posterivo- perché dopo aver dominato nella prima fase della partita, in cui siamo andati avanti anche per 4 a 1 con occasioni per aumentare la distanza, abbiamo subito il ritorno della Roma sbagliando qualche occasione di troppo. Quando invece ci siamo trovati in svantaggio, abbiamo capovolto la partita, con carattere e voglia di vincere. Probabilmente rimanendo più lucidi e determinati in fase di tiro avremmo potuto chiuderla prima, ma devo dire che trovarsi in svantaggio, in casa loro, e poi ribaltare la partita e vincerla è stato davvero entusiasmante».

Ottimo inizio di campionato

«Siamo molto contenti per la partita di oggi perché non era facile- conclude il capitano Laura Teani- abbiamo giocato davvero bene e molto compatte tra noi, aiutandoci in ogni parte del campo. Penso che per tutto il gioco che abbiamo creato avremmo potuto allungare e chiuderla molto prima, ma siamo state brave non farci prendere dalla foga e non disunirci l’unica vota che Roma è riuscita a superarci nel punteggio. Sono molto contenta della mia squadra, di come siamo quest’anno, e sono sicura che ancora possiamo crescere molto. Per quanto riguarda la seconda fase di EuroLeague, il girone non è sicuramente facile, ma nessun sorteggio a questo punto lo sarebbe stato. Allo stesso tempo penso che comunque dipenderà tutto da noi, possiamo farcela, e come ogni volta faremo di tutto per arrivare pronte fisicamente e di testa. Ma prima concentriamoci sulla partita di sabato, contro Orizzonte Catania, che sarà molto importante per lo sviluppo del campionato».

Il tabellino

SIS ROMA-CS PLEBISCITO PD 6-7

SIS ROMA: Iannarelli, Sparano, Tabani, Galardi 1, Avegno 1, Motta, Chiappini 2, Picozzi, Sinigaglia, Nardini, Di Claudio, Storai 1, Tori 1, Brandimarte. All. Capanna

CS PLEBISCITO PD: Teani, M . Savioli, I. Savioli 2, Gottardo, Queirolo 1, Casson, Millo 3, Dario, Cocchiere 1, Ranalli, Meggiato, Centanni, Giacon. All. Posterivo

Parziali: 1-2 0-1 3-2 2-2 Uscita per limite di falli Dario (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: SIS Roma 4/10 e Plebiscito PD 3/10