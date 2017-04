Il Padova cade a Pordenone, proteste biancoscudate per un gol annullato

Il Padova cade a Pordenone in una gara in cu i biancoscudati avrebbero meritato almeno il pareggio.



LA PARTITA. I neroverdi impattano meglio il match e al 23' l'arbitro ravvisa un fallo in area fischiando il penalty per la squadra pordenonese. Proteste biancoscudate inutili: dal dischetto va Burrai che insacca. Gli uomini di mister Brevi vanno in bambola e poco dopo rischiano di subire il raddoppio con un tiro di Berrettoni. Nella ripresa i veneti cambiano piglio e mettono in difficoltà i padroni di casa. Al 9' Altinier avrebbe anche pareggiato se l'arbitro non avesse fischiato un fallo in attacco. Dure le proteste dei biancoscudati, inascoltate però dalla terna arbitrale. Alla mezz'ora è solo Padova: il forcing offensivo, però, non porta all'agognato pareggio e alla fine il Pordenone si gode i tre punti.



Sabato 15 Aprile 2017 Stadio Bottecchia

PORDENONE – PADOVA 1-0

Rete: 23° Burrai rig.

PORDENONE:

1 Tomei, 11 Semenzato, 13 Marchi, 4 Stefani, 3 De Agostini, 6 Suciu, 8 Burrai, 26 Misuraca, 16 Cattaneo (37°st 20 Buratto), 10 Berrettoni (20°st 14 Martignago), 9 Arma.

In Panchina: 12 D’Arsiè, 7 Padovan, 15 Parodi, 18 Zappa, 21 Gerbaudo, 23 Pietribiasi, 24 Filinsky, Bulevardi

Allenatore: Marchetto

PADOVA:

1 Bindi, 23 Cappelletti, 25 Emerson, 19 Russo, 16 Madonna, 8 De Risio (34°st 11 Bobb), 6 Mandorlini, 18 Mazzocco (15°st 21 Alfageme), 3 Favalli (39°st 2 Tentardini), 33 De Cenco, 9 Altinier.

In Panchina: 22 Favaro, 4 Berardocco, 13 Sbraga, 15 Monteleone, 17 Gaiola, 20 Boniotti.

Allenatore: Brevi

Arbitro: Valiante di Salerno