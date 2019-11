28 atleti per un grande trionfo: premiati i medagliati padovani al Trofeo Coni

Il giusto riconoscimento: l'assessore allo sport Diego Bonavina ha ricevuto lunedì 18 novembre a Palazzo Moroni i 28 atleti padovani che in quel di Crotone hanno conquistato una medaglia consentendo alla delegazione del Veneto di vincere la sesta edizione del trofeo Coni Kinder+Sport, la manifestazione multisportiva dedicata agli Under 14 più importante in Italia.

La premiazione

Dalla ginnastica ritmica al tiro con l'arco passando per pallamano, rugby, sciabola, atletica, tiro a volo e tennis tavolo: una varietà di sport in cui gli atleti padovani (61 in tutto) hanno primeggiato aiutando il Veneto a spuntarla al fotofinish su Sicilia e Lazio. Ed è stata festa grande in Comune di Padova, nella sala Livio Paladin: l'assessore Bonavina e il presidente regionale del Coni Gianfranco Bardelle hanno consegnato a ogni atleta uno speciale attestato e una medaglia quale segno di riconoscenza per quanto fatto in Calabria.