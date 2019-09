"Veneto tricolore": una sfilata di scudetti a Padova per il Gala del Basket regionale

Uno spettacolo a tinte tricolori. È stata una serata di festa per il basket veneto che ha celebrato la grande annata 2018/2019 che ha visto le squadre della nostra regione conquistare molti titoli nazionali, sia a livello senior che a livello giovanile. A fare da scenografia alla serata è stata l’Agorà del Centro San Gaetano di Padova.

Gli ospiti

Una sfilata di campioni che ha avuto come ospiti d’onore i campioni d’Italia dell’Umana Reyer Venezia e del Famila Schio, e le neopromosse in serie A, la De’Longhi Universo Treviso Basket e il Millennium Basket Padova. Il tricolore è stato il grande protagonista della serata padovana anche grazie alle vittorie dei campionati giovanili della Reyer Venezia (Under 18 femminile), Millennium Padova Le Iene e dell’Oxygen Bassano (Under 14 maschile), dei trofei 3x3 per Universo Treviso Basket, Pallacanestro San Stino e dei ragazzi del 4nci. «È stata una serata in cui abbiamo deciso di celebrare tutti i nostri campioni, grandi e piccoli – dice il presidente di Fip Veneto, Roberto Nardi – è stato un anno importantissimo per le nostre società, è stato davvero un Veneto tricolore. Una stagione importante anche per la Federazione, abbiamo potuto ospitare le Nazionali maschile e femminile con ottimi risultati del pubblico. Però dobbiamo avere un occhio di riguardo per i giovani, e come Fip Veneto vogliamo favorire l’attività di base. Il professionismo è una nostra punta di diamante. Abbiamo quasi 4mila tesserati in Veneto, 300 società per oltre 12mila gare disputate». Ma non solo: il Veneto è stato protagonista con gli atleti e le atlete che sono stati protagonisti delle vittorie delle nazionali giovanili in questa estate: l’oro dell’Under 20 e dell’Under 18 femminile e il bronzo dell’Under 16 maschile. Due importanti riconoscimenti anche per gli Special Olympics Andrea Stefani e Andrea Pozzebon dei Baskettosi, premiati assieme al Baskin Padova.

Gli ospiti d'onore

Molti gli ospiti d’onore della serata: Loredana Borghesan (consigliere Prov. Padova), Mara Invernizzi vice Pres. FIP, Egidio Bianchi, Pres. LBA, Roberto De Zotti VicePres. LBF, Matteo Marchiori, Consigliere Fip. Il Galà è stato l’occasione per la consegna dei tradizionali premi ai migliori allenatori veneti: il premio «Mario De Sisti» per il miglior coach senior è stato vinto da Filippo Osellame, mentre il premio «Gigi Marsico» per il miglior allenatore giovanile è andato a Andrea Da Preda. Senza dimenticare i grandi protagonisti del basket di casa nostra, con tutte le squadre giovanili e senior che hanno conquistato il titolo regionale 2018/2019, e l’immancabile «preview» per la prossima stagione con la presentazione dei calendari 2019/2020 per i campionati di serie C Gold, Silver e D maschile, serie B e C femminile.

I premiati

L'elenco completo dei premiati:

Dirigenti: Lucio Cescato, Marcello Crosara, Maurizio Andreoni

Arbitri e Ufficiali Cia: Giacomo Dori, Alberto Rizzi, Gianmaria Bortolotto, Danny Martella, Andrea Magnanini, Simone Tovo, Giulio Tullio, Elisa Vicentini, Mauro Negrari, Davide Milan, Mirco Bonato, Ismaele Cenedese, Michele Duc Toan Tran, Nicola Fior, Marco Zanella.

Allenatori: Filippo Osellame “Mario De Sisti”, Andrea da Preda “Gigi Marsico”

Minibasket: Lucilla Rosolen “Una donna che educa con passione” Atleti Europei: Francesca Leonardi, Silvia Pastrello, Elisa Pinzan, Martina Fassina, Sara Madera, Sara Toffolo, Davide Casarin, Nicola Giordano, Samuele Andrea Valente, Andrea Stefani, Andrea Pozzebon.

Società Senior: FAMILA SCHIO, UNIVERSO TREVISO BASKET, REYER VENEZIA, PADOVA MILLENNIUM, 4NCI

Giovanili campioni d’Italia: VENETO - TROFEO DELLE REGIONI, UMANA REYER U18, OXYGEN BASSANO U14, MILLENNIUM LE IENE, TVB (Join The Game), PALL. SAN STINO (Join The Game)

Società campioni regionali