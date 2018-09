Riparte l'Antenore Sport Padova: presentazione in grande stile per la nuova stagione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Una presentazione in grande stile per l'avvio della prima storica stagione sportiva. Antenore Sport Padova si presenta così alle oltre 100 famiglie che hanno gremito la palestra Petrarca, sita nel centro sportivo Geremia, palcoscenico dell'evento che da il via alla stagione calcistica 2018/19.

La presentazione

Il club riempie un palasport per la seconda volta dopo il battesimo di luglio ma questa volta si presenta a iscritti e tifosi con idee molto chiare in testa in fatto di programmazione, proposta sportiva e, soprattutto, di partnership e sponsor. Il lavoro svolto in questi mesi dal board ha portato di fatto Antenore a siglare due importantissimi accordi commerciali con aziende del territorio. Sono stati svelati infatti, durante il corso della serata, il Main sponsor per il triennio 2018-21 e il Technical Partner: per le prossime tre stagioni sarà Antenore Energia il brand principale sulle maglie da gioco dei biancorossi che saranno firmate dalla Macron. Entusiasmo nelle parole di Filippo Agostini, AD di Antenore Energia, e Franco Gentilin, responsabile dello store Macron di Padova. Particolarmente apprezzati anche gli interventi degli ospiti istituzionali che si sono succeduti durante la presentazione: Gianfranco Bardelle, Presidente del CONI Veneto, Diego Bonavina, Assessore allo sport del Comune di Padova, Marco Illotti, Presidente del CSI di Padova, e Marco Rubin, delegato provinciale del Comitato Veneto LND.

La nuova stagione

Terminata la sfilata degli atleti, modelli per una serata vestiti con il nuovo materiale da allenamento e da gara, la festa si è spostata presso la Club House del Petrarca dove a tutti gli intervenuti è stato offerto un rinfresco: occasione per un brindisi di complimenti e auguri per la nuova stagione che si prospetta impegnativa ma appassionate. Antenore Sport Padova infatti scenderà in campo con tre categorie agonistiche (Prima Squadra, Under 17 e Under 15 regionale) e l'intera filiera della scuola calcio per un totale di 8 formazioni, 10 tecnici e più di 150 tesserati nati dal 2014 al 2002.