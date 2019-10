Porte a 6 metri di distanza dalla curva e niente barriere: il nuovo Euganeo prende forma

Vero, la partita è andata a dir poco male. Ma chi domenica si è recato a Trieste per assistere alla gara di campionato del Calcio Padova non può che essere rimasto a bocca aperta per la bellezza dello stadio "Nereo Rocco". Ecco, dunque, la buona notizia: l'impianto giuliano è stato fonte di ispirazione per l'Euganeo che verrà.

Lo stadio

A confermare l'indiscrezione è la pagina Facebook "Padova non merita l'Euganeo", gestita da tifosi biancoscudati che nella giornata di lunedì 21 ottobre hanno avuto - come riportato in un loro post sui social network - una "riunione in Comune" in cui sono emerse "importanti novità". Eccole nel dettaglio: "Saranno eliminate totalmente le barriere (in tutto lo stadio) e verrà inserito al loro posto un divisorio in vetro. E la distanza tra porta e curva sarà di 6 metri come a Trieste". Indiscrezioni confermate, e che renderanno l'impiante patavino decisamente più bello di quanto non sia adesso.