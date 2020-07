Attività motoria in tutta sicurezza, e gratis: grande successo per "Sport al Parco"

Concluso con successo ad Albignasego il progetto "Sport al parco”: nel mese di giugno 310 tra bambini e ragazzi hanno svolto attività motoria, gratuitamente e in sicurezza, nei parchi della Città, grazie alle associazioni sportive locali.

"Sport al Parco"

Commenta Filippo Giacinti, sindaco di Albignasego: «Per l’intero mese di giugno il Comune di Albignasego ha organizzato un fitto calendario di attività sportive all’aperto, dedicate a bambine e ragazzi, in alcuni parchi cittadini e dopo mesi di chiusura forzata in casa si sono divertiti moltissimo, in sicurezza, rispettando scrupolosamente le limitazioni imposte dalla pandemia di Covid-19». Grazie alla disponibilità di sette associazioni sportive di Albignasego, bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni hanno svolto gratuitamente attività motoria sportiva a corpo libero, in cinque parchi della Città di Albignasego: l’associazione Il Sentiero ha organizzato le proprie attività al parco di via Moncenisio a San Giacomo, Raso danza al parco Alvarez di Mandriola, Sport team al parco di via Mario a Carpanedo, le associazioni Aska, Nik& e Boxe Albignasego al parco di via Martiri delle Foibe a San Tommaso, Basket Albignasego al parco Giovani di via Milano. Aggiungono gli assessori Gregori Bottin, che segue le associazioni sportive, e Valentina Luise, con delega alla manutenzione dei parchi pubblici: «Ringraziamo queste fantastiche associazioni per aver accolto la nostra proposta ed essersi rese disponibili ad organizzare le attività. I nostri bimbi e ragazzi hanno ritrovato i loro amici e i parchi in ordine, con l’erba tagliata e senza zanzare. E’ stato bello vedere bambini e ragazzi correre e giocare di nuovo e i nostri parchi ancora una volta popolati da colorati e allegri giovani concittadini».