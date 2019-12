Stadio Euganeo, arriva anche l'ok del Coni: le immagini del progetto definitivo

«Dopo 25 anni di parole ora si passa ai fatti». Diego Bonavina, assessore allo sport del Comune di Padova, dà la notizia che tutti i tifosi biancoscudati aspettavano: mercoledì 11 dicembre il Coni ha espresso parere favorevole (con piccole prescrizioni da sistemare ma non particolarmente gravose) per la riqualificazione dello stadio Euganeo.

L'annuncio

L'assessore lo annuncia ufficialmente alla stampa, affiancato dall'architetto Stefano Benvegnù e dall'ingegner Claudio Rossi, che indica come «i veri artefici del successo». Lo fa parlando di «momento importantissimo del percorso» e specificando: «Potrebbe sembrare banale ma vi posso assicurare che non era assolutamente scontato. Ora possiamo completare la procedura per poter attingere ai due milioni di euro del Bando Periferie e ai 3 milioni di euro del Credito Sportivo, a cui si aggiungono 800mila euro della Fondazione Cariparo. Devo ringraziare di cuore anche lo studio Muratori e tutti gli impiantisti, perché hanno ottenuto la lettera di incarico a fine settembre e fatto salti mortali per accontentarci e aiutarci. Ringrazio inoltre tutto il tifo organizzato del Calcio Padova, con cui ho instaurato un ottimo rapporto di collaborazione e di questo sono felicissimo». Le caratteristiche principali (costruzione di due palazzetti dello sport e curva sud a 6 metri dal campo) erano già state illustrate a più riprese da Diego Bonavina, che a fine novembre aveva dato altre succulente anticipazioni e che oggi aggiunge: «Lo stadio Euganeo potrà continuare a ospitare grandi concerti anche dopo i lavori, che verranno realizzati anche in funzione di ciò. La capienza per tali eventi sarà di 40mila persone»

Il progetto

La novità è data dall'esposizione del progetto definitivo - peraltro già presentato in Giunta due settimane or sono - e nel quale appare una prima versione "schematica" della nuova curva sud: i gradoni arriveranno fino a un'altezza di 14 metri e l'intera struttura avrà una copertura "ad arco". La sezione trasversale consente inoltre di apprezzare anche le novità pensate per le due tribune, per le quali però l'assessore specifica nuovamente e con forza: «Al pari della curva nord le eventuali migliorie verranno realizzate solo in caso di intervento di soggetti privati». Sui tempi di realizzazione di curva sud e palazzetti, infine, dichiara: «A febbraio 2020 possiamo uscire col bando. I lavori? Dovremo tutelare la stagione dei concerti estivi quindi confermo l'ipotesi di inizio a settembre 2020 con un anno di lavori in contemporanea con le attività sportive».