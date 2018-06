Rally, Paccagnella non vince ma convince: il bilancio dello Slalom Susa-Moncenisio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Alice Paccagnella si conferma, ancora una volta, la dama numero uno tra i birilli nel Trofeo Italiano Femminile. Concluso il terzo atto della serie in rosa, lo Slalom Susa-Moncenisio andato in scena domenica scorsa, la portacolori della scuderia Rally Team ha siglato la seconda posizione nel femminile che, in virtù del maggiore numero di partenti nella propria classe, si è tradotto nel bottino pieno in chiave campionato.

Buone sensazioni

Un risultato, il quarto posto di classe e il sesto di gruppo, reso ancor più significativo dal passo tenuto da Paccagnella in N1600, con il terzo gradino del podio mancato per un secondo, causa una toccata ad un birillo. La “lady driver” di Saccolongo, di gara in gara, aumenta quindi il proprio feeling con l'Opel Corsa GSI 8 valvole, in versione produzione, seguita dal lato tecnico da Race Group.

Qualche problema

“Con due trasferte in fila, così lontane da casa, sarebbe stato triste non sfruttarle - racconta Paccagnella - e, fortunatamente, le cose sono andate sempre per il verso giusto, anche qui in Piemonte. Questa trasferta e quella della settimana scorsa, in Liguria, si sono fatte sentire. Abbiamo percorso quasi 2mila chilometri, tra andate e ritorni. Siamo arrivati al secondo posto nel femminile, dietro alla mia amica Sonia Castelli. In realtà, per il gioco delle classi, siamo riusciti a raccogliere più punti di lei e, così, abbiamo potuto rafforzare il nostro primato. Dal lato tecnico, sono ripetitiva e lo so, continuiamo a pagare i cavalli in meno rispetto alla concorrenza. Qui in Piemonte la salita era abbastanza ripida e questo gap si è fatto notare molto. Non avevamo lo spunto per uscire da alcuni passaggi ma, tutto sommato, è andata bene. Diciamo che ci ho messo un po' del mio per recuperare, di guida, nella parte tecnica. In generale siamo molto soddisfatti del risultato e della stagione sin qui. Grazie di cuore a Martino e Dilan, a tutto il team Race Group, al Veneto Rally Club per il sostegno”.

Più donne alla guida

Un evento, lo Slalom Susa-Moncenisio, che si è rivelato occasione per Paccagnella per farsi promotrice, nei confronti di Aci Sport, del femminile nell'ambiente degli slalom. “Ho avuto la fortuna di poter parlare a lungo con un delegato della Commissione slalom Aci Sport - sottolinea la pilota - e ho trovato molta sensibilità e predisposizione alla collaborazione in tal senso. Ci piacerebbe poter avvicinare molte più ragazze allo sport automobilistico e confidiamo che, con Aci Sport, si possa far crescere il Trofeo Italiano Femminile”.

I prossimi impegni in casa

Per Paccagnella è giunto, finalmente, il momento di tirare il fiato, di riorganizzare le risorse e le forze e di prepararsi al meglio in vista dell'appuntamento di casa, lo Slalom dei Colli Euganei-Città di Este, in programma per i prossimi 7 e 8 Lluglio, dove la capo classifica potrà avvalersi del sostegno del pubblico amico per puntare ancora più in alto.