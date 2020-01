Un sogno che diventerà presto realtà: il rendering della nuova curva sud dello stadio Euganeo

Dati e caratteristiche erano già stati rivelati. Passare dai numeri ai fatti, però, è sempre emozionante. E in questo caso ancor di più: presentato il rendering della nuova Curva Sud dello stadio "Euganeo" di Padova.

Curva Sud

Un vero e proprio regalo di compleanno "consegnato" nella sala Bresciani Alvarez a Palazzo Moroni dall'assessore allo sport Diego Bonavina e dal sindaco Sergio Giordani al presidente biancoscudato Daniele Boscolo Meneguolo e all'amministratore delegato Alessandra Bianchi proprio nel giorno del compleanno numero 110 del Calcio Padova. Una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche molti tifosi, curiosi di sapere come sarà la Curva Sud "che verrà". E che sono rimasti a bocca aperta ammirando le prime due immagini disponibili, commentate così dall'assessore Bonavina: «Abbiamo attuato degli step migliorativi rispetto al percorso iniziato a settembre. La curva sud, la cui capienza è stata aumentata rispetto al progetto iniziale, avrà una copertura trasparente per consentire al sole di filtrare e di scaldare il campo. Alle spalle ci saranno i due palazzetti da mille posti a sedere ciascuno. La nuova capienza dell'Euganeo per il calcio una volta finito il primo stralcio sarà di 28.000 posti, mentre per i concerti sarà da 42.000 posti. La curva nord sarà speculare ma più piccola». Aggiunge il presidente Boscolo Meneguolo: «Vediamo negli altri stadi la forza che danno i tifosi quando sono attaccati al campo, quindi ben venga questa possibilità di avvicinare la partita al tifo e viceversa». Entusiasta,infine, il sindaco Giordani: «Difficile trovare un'amministrazione che spenda soldi per uno stadio. Questo è un primo passo per migliorare l'Euganeo, e siamo disponibili a trovare una soluzione con loro per migliorarlo ulteriormente».