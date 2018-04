“Ri-mettiamoci in moto”, corsi di motociclismo per diversamente abili con il Bura Racing Team

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Con la primavera appena iniziata, sta per prendere il via anche la nuova stagione del Bura Racing Team con il pilota padovano, ora residente nel bolognese, Maximilian Sontacchi.

Il team del pilota, diversamente abile ma non diversamente motociclista, propone anche quest’anno un ricco calendario di corsi per disabili e prove moto per il progetto sportivo e solidale “Ri-mettiamoci in moto”, oltre a diversi appuntamenti agonistici per mettersi in gioco.

Calendario

Questo il calendario dettagliato per la prima parte della stagione. Altri appuntamenti sono da confermare ed è possibile richiedere altri corsi contattando il team.

14/15 aprile – corsi disabili e giornata test Adria circuit

28/29 aprile – corsi disabili e giornata test Adria circuit

1 maggio – corsi disabili e giornata test Adria circuit

6 maggio – corsi disabili e giornata test Adria circuit

11/12/13 maggio – prima gara campionato Italiano Vallelunga – OCTO Bridgetone Cup 2018

26/27 maggio – corsi disabili e giornata test Adria circuit

2/3 giugno – corsi disabili e giornata test Adria circuit

16/17 giugno – seconda gara campionato Italiano Tazio Nuvolari – OCTO Bridgetone Cup 2018

Max

Maximilian Sontacchi era motociclista anche prima del tragico incidente, proprio sulle due ruote, che lo ha costretto sulla sedia a rotelle. Ma la sua vita e la sua passione per la moto non sono terminate quel fatidico giorno. Oggi Max continua la propria carriera da diversamente abile, cercando, tra l’altro, di portare lo sport nella vita di altri ragazzi che come lui devono fare i conti con una disabilità che, però, non deve fermarli.

La prima apparizione di Maximilian Sontacchi sulle due ruote (lunga è la storia delle competizioni in auto) è stata all’interno del programma tv “Tu si que vales” di Mediaset ma oggi il pilota e il suo team sono sostenuti da sponsor e collaboratori tecnici, dal mondo delle due ruote ma non solo, che hanno abbracciato il pilota e soprattutto il progetto.

Anche quest’anno i più sinceri ringraziamenti vanno a: Infortunistica Tossani, Pata Snack, Arrow Exhaust, Albertazzi Gomme, Bardhal, Cgm, IoSgrasso, X-Lite, Sk Racing, Zandona Moto, Daniele Max Design, TM Assetti, Lightech, Adria Raceway, Lucchinelli Experience, pista minimoto San Mauro Mare, cafè Invidia Monterenzio, Starlane, Plastic Bike, Zard, Bitubo, Bardhal, Albertazzi Gomme, MP Antincendio, Febur, Motosapiens.