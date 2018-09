Campionato nazionale di ciclismo su strada Us Acli: i risultati e i vincitori delle maglie

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Si è disputata sabato scorso la gara valida per il campionato nazionale di ciclismo su strada, iniziativa organizzata dalla Presidenza nazionale Us Acli, in collaborazione con Us Acli del Veneto e di Padova, e USN ciclismo, e con il Patrocinio della Regione Veneto, Provincia di Padova, Città di Monselice, Città di Galzignano Terme e di Arquà Petrarca.

L'evento

L’evento sportivo era inserito nel programma di Bike Experience manifestazione fieristica dedicata agli amanti della bicicletta; 11 km il percorso della gara con salite e discese, cinque giri per ciascuna categoria, da via Costa ad Arquà Petrarca fino a Monselice, e ritorno con arrivo in prossimità del ristorante la Costa. Alla competizione per l’assegnazione delle maglie Us Acli e Bike Experience hanno partecipato oltre 200 atleti, tra iscritti Us Acli, enti convenzionati e FCI, provenienti da varie regioni, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Marche e Puglia. Ha presentato l’evento Dario Bolognesi, presidente della Pro Loco di Galzignano, voce e anima di tanti eventi sportivi del territorio Padovano; i vincitori sono stati premiati da Federica Giacomin assessore allo sport del Comune di Galzignano Terme, Antonio Meola vice presidente vicario Us Acli Nazionale, Luca Serangeli vice presidente Us Acli, Enrico Boni presidente Us Acli Padova e Renato Buratto presidente Us Acli Veneto. Era presente anche Paolo Betetto titolare della RPM Sartoria Sportiva di Montebelluna, lo sponsor tecnico che ha accompagnato tutta la stagione ciclistica dell’Us Acli di Padova con maglie e gadget per i corridori.

Vincitori

Vincitori delle maglie Us Acli campione nazionale: categoria Elite: Simone Revolon (RPM-DP Team) con 1.13’43, M1: Simone Beccati (Ciclo Sport Rivà) con 1.20’, M4: Moreno Buso (RPM-DP Team) con 1.13’39”, M5: Roberto Fantin (RPM-DP Team) con 1.13’45’’, M6: Bruno Pantano (RPM-DP Team) con 1.22’10”, M7: Gianni Padovan (Ciclo Sport Rivà) con 1.24’19”, M8: Rolando Panzani (Us Acli Rovigo) di oltre 80 anni. Enti convenzionati e FCI vincitori delle maglie Bike Experience: categoria Elite: Domenico Scantamburlo (Quality Fondriest) con 1.13’37’’, M1: Alessandro Bernardini (Melato) con 1.13’37”, M2: Alfredo Tortora (Cicli Stefanelli) con 1.13’42”, M3: Carlo Rocchetti (Cicli Berici) con 1.13’39”, M4: Gianmarco Agostini (Cicli Caneva) con 1.12’11”, M5: Graziano Zanoni (SC Padovani) con 1.12’17’’, M6: Tiziano Benedetti (Team Pinarello) con 1.17’14”, M7: Roberto Grisenti (Abici) con 1.23’39”, M8: Luigi Pegoraro (LC Officina Meccanica) con 1.25’33”.