Gara individuale di ginnastica ritmica US Acli Padova a Sant’Angelo di Piove, tutti i risultati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Oltre duecento atlete al Palazzetto dello sport di Sant'Angelo di Piove di Sacco, hanno partecipato nel week end alla prima prova della gara individuale di ginnastica ritmica, valida per il campionato regionale Us Acli.

La seconda prova si svolgerà il 23 e 24 marzo.

Questi i risultati.

Prima categoria

Bambine

1. Anna Ceka (Pol. Agna)

2. Marianna Crivellari (Pol. Agna)

3. Anna Segato (Us Acli 2020);

Ragazze 2010

1. Nina Furian (Karate Do Noventa)

2. Sara Broch (Karate Do Noventa)

3. Aurora Verzicco (Blukippe);

Ragazze 2009

1. Rebecca Rossi De Rubeis (Dragonfly)

2. Eleonora Vathi (Body Line Fitness)

3. Alexia Cristina Dajbog (Body Line Fitness);

Allieve 2008

1. Sofia Maso (Karate Do Noventa)

2. Elisabetta Rossi (San Giuseppe Abano)

3. Teresa Papaleo (Karate Do Noventa);

Allieve 2007

1. Sofia Meggiato (Karate Do Noventa)

2. Anna Rigato (Karate Do Noventa)

3. Noemi Orbut (Union Vigonza);

Junior

1. Cecila Polato (Karate Do Noventa)

2. Chiara Carraro (San Giuseppe Abano)

3. Beatrice Bettella (Karate Do Noventa);

Senior

1. Martina Franceschi (New Gym)

2. Martina Faggian (New Gym).

Seconda categoria

Bambine

1. Martina Canton (New Gym)

2. Ginevra Bottaro (Blukippe)

3. Denise Toffanin (New Gym);

Ragazze

1. Benedetta Ongarato (Us Acli 2020)

2. Diletta D’Alpaos (Blukippe)

3. Nicole Barbiero (San Giuseppe Abano);

Allieve

1. Martina Mion (Karate Do Noventa)

2. Ginevra Vitulo (Blukippe)

3. Angelica Sette (Club Baila Conmigo);

Junior

1. Vittoria Pellegrini (Club Baila Conmigo)

2. Anna Bobice (Club Baila Conmigo)

3. Giulia Ebraico (New Gym);

Senior

1. Giulia Turri (Club Baila Conmigo)

2. Carlotta Querci Della Rovere (Dragonfly)

3. Gloria Mangherini (Karate Do Noventa)

Terza categoria

Ragazze

1. Gioia Neodo (Club Baila Conmigo)

2. Elena Di Dedda (Karate Do Noventa)

3. Matilde Bragotto (Karate Do Noventa)

Allieve

1. Maria Varotto (Karate Do Noventa)

2. Giulia Libero (Karate Do Noventa)

3. Chiara Pavanini (Club Baila Conmigo)

Junior

1. Irene Tronchin (Karate Do Noventa)

2. Teresa Valisa (Karate Do Noventa)

3. Samantha Baldan (Karate Do Noventa)

Senior

1. Sofia Lincetto (Karate Do Noventa)

2. Emma Baratto (Karate Do Noventa)

3. Angelica Candian (Karate Do Noventa)