Us Acli Padova: ginnastica artistica, oltre 600 atlete in gara nel weekend: tutti i risultati

Oltre seicento atlete in gara e tanta partecipazione di pubblico agli impianti sportivi Ca' Rasi che hanno ospitato nel week end la prima prova della gara individuale di ginnastica artistica, competizione valida per il ventesimo campionato regionale US Acli Padova, e riservata alle atlete della prima, seconda, terza categoria e élite. La seconda gara è in programma il 6 e 7 aprile. Di seguito tutti i risultati.

Prima categoria

Bambine 2013/2014: 1. Gabriela Cebanu (Olas) 2. Linda Sinigaglia (Us Acli 2020) 3. Mia Cristofaro (Us Acli 2020); bambine 2012: 1. Viola Zaramella (Olas) 2. Ines Veronese (Giamburrasca) 3. Allegra Pavan (Olas); bambine 2011: 1. Hui Zheng Xiao (Giamburrasca) 2. Sara Gardin (Giamburrasca) 3. Alice Biasiolo (Us Acli 2020); ragazze 2010: 1. Rebeca Tomita (Imperia) 2. Cloe Rigoni (Imperia) 3. Sofia Tono (Agensport); ragazze 2009: 1. Elisabetta Pedica (Us Acli 2020) 2. Maria Pennazzato (Us Acli 2020) 3. Chiara Fanecco (Us Acli 2020); allieve 2008: 1. Maria Teresa Marsiglia (Giamburrasca) 2. Chiara Faccini (Us Acli 2020) 3. Swami Reffo (Imperia); allieve 2007: 1. Anna Paglia (Blukippe) 2. Maria Gabriella Catillo (Giamburrasca) 3. Vittoria Zamaro (Giamburrasca); junior: 1. Valentina Maier (Agensport) 2. Annalisa Rombaldi (Imperia) 3. Alice Zaccheroni (Giamburrasca); senior: 1. Francesca Pegoraro (Blukippe) 2. Giorgia Bezzon (Agensport) 3. Francesca Selmin (Blukippe).

Seconda categoria

Bambine: 1. Emma Donato (Us Acli 2020) 2. Elisa Buccarello (Giamburrasca) 3. Martina Pessato (Agensport); allieve 2008: 1. Anna Tonello (Imperia) 2. Alexandra Mancas (Giamburrasca) 3. Alice Urban (Giamburrasca); allieve 2007: 1. Laura Marchesan (Arena Artis) 2. Lara Zambon (Imperia) 3. Noemi Geremia (Blukippe); ragazze 2010: 1. Stella Gobbato (Imperia) 2. Marianna Prendin (Agensport) 3. Anna Lanaro (Saltimbanco); ragazze 2009: 1. Xenia Pelin Lucia (Giamburrasca) 2. Gaia Ciriello (Arena Artist) 3. Camila Campagnolo (Imperia); junior 2006: 1. Emma Dalla Costa (Saltimbanco) 2. Bianca Matteazzi (Blukippe) 3. Aminta Fall (Saltimbanco); junior 2005: 1. Alessia Albertin (Playsport) 2. Chiara Paccagnella (Saltimbanco) 3. Emilia Granito (Saltimbanco); senior: 1. Linda Buson (MyGym) 2. Marta Dovigo (Blukippe) 3. Beatrice Bodo (Playsport); master: 1. Elisa Barbieri (Us Acli 2020).

terza categoria

Ragazze: 1. Martina Rosa (Playsport) 2. Sofia Grossardi (Playsport) 3. Vittoria Maria Tonello (Agensport); allieve: 1. Nicole Colombo (Blukippe) 2. Emilia Caldieron (Blukippe) 3. Irene Tagliapietra (Saltimbanco); junior: 1. Lucia Betto (Imperia) 2. Alice Stribu (Playsport) 3. Maria Sole Ceccato (Imperia); senior: 1. Silvia Calore (Giamburrasca) 2. Giada Camerini (Imperia) 3. Martina Tasso (Pleysport); master: 1. Giulia Mariotti (Arena Artis) 2. Giorgia Zerbaro (Saltimbanco) 3. Serena Pengo (MyGym).

Terza categoria Elitè

Allieve: 1. Letizia Cenzato (Saltimbanco) 2. Elena Ballarini (Us Acli 2020); junior: 1. Silvia Tosato (Giamburrasca) 2. Veronica Fioretto (Giamburrasca) 3. Maria Paula Vega Torres (Us Acli 2020); senior: 1. Alice Vazzano (Giamburrasca) 2. Chiara Pasqualotto (Giamburrasca) 3. Giulia Comunian (Giamburrasca); master: 1. Michela Maiorino (Us Acli 2020) 2. Silvia Nicoleto (Giamburrasca) 3. Francesca Furlan (Giamburrasca).