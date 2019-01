Gavin Roberto conquista l’oro all’Insubria Cup, competizione di Taekwondo Wt

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

“Busto Arsizio (VA), Insubria Cup 2019, competizione di Taekwondo Wt che vanta il maggior numero di partecipanti in Italia. L’evento andato in scena il 26 e 27 gennaio al Palayamamay ha visto confrontarsi nel combattimento su 10 campi di gara, ben 1300 atleti in rappresentanza di 243 società provenienti da 10 Nazioni: Italia, Malta, Norvegia, Svizzera, Francia, Moldavia, Germania, Grecia, Austria e San Marino. L’A.S.D. Tana delle tigri taekwondo - Team Monforte , società con sede presso la palestra scolastica dell’Istituto Tartini di Padova di via Vicentini 21, guidata dal Maestro Marco Monforte ha partecipato alla competizione con i fratelli Gavin.

Strepitosa prestazione dell’atleta Roberto Gavin “Sanjii” (medaglia di bronzo ai campionati italiani 2018) che nella categoria -45 kg Juniores cinture rosse supera tutti gli incontri per ko tecnico aggiudicandosi il primo posto, medaglia d’oro.

Nella categoria -37 kg cadetti A cinture verdi-blu, si ferma al primo incontro il piccolo Davide Gavin che non riesce ad esprimere al meglio le sue potenzialità, penalizzato dal cambio di categoria.

Il commento del Maestro Monforte Marco « Sono fiero del risultato ottenuto ad uno degli appuntamenti più importanti dell’anno, è stato un ottimo test in previsione delle prossime gare, infatti il mio team sarà impegnato il 3 febbraio al campionato Interregionale in Umbria a Perugia».”