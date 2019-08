Quando l'allenamento diventa “caccia al tesoro”: il Petrarca Padova corre tra le vie del centro

Per fare squadra, senza dubbio. Ma anche per dimostrare tutto l'amore per Padova. In modo a dir poco originale: l’Argos Petrarca Rugby si prepara a correre per le vie del centro.

“Team Building”

Lo farà sabato 10 agosto a partire dalle ore 9, quando i giocatori si troveranno al centro “Memo Geremia” e, una volta divisi in quattro gruppi, inizieranno la loro missione. Vale a dire una prova di orienteering nel cuore di Padova, in pieno spirito “team building”: a suon di indicazioni, indovinelli, fotografie e altre modalità scelte dallo staff tecnico e atletico gli atleti dovranno trovare dei punti di controllo prestabiliti, ricorrendo a una mappa e individuando il percorso migliore e più veloce. Il tutto, ovviamente, di corsa, in mezzo alla gente. Così l'allenamento risulterà comunque faticoso, ma di sicuro più divertente...