Rugby, nuova vittoria per il Petrarca Padova: espugnata Reggio Emilia

In barba all'esodo estivo. Dopo la vittoriosa amichevole di Verona, l'Argos Petrarca Padova concede il bis in quel di Reggio Emilia pur non avendo effettuato il riscaldamento prepartita causa... traffico.

Le mete

Già, perché i bianconeri non avevano fatto i conti col weekend da bollino rosso, giungendo in ritardo in terra emiliana. Ma la truppa di coach Marcato non si è certo scoraggiata. Anzi: la sfida contro il Valorugby Emilia è difatti terminata 21-10 in favore di Saccardo e compagni grazie alle mete realizzate da Broggin, Francescato e Riera. Questi i giocatori scesi in campo: Borean, Braggiè, Mancini Parri, Rossetto, Cugini, Marchetto, Santamaria, Cannone, Gerosa, Saccardo, Conforti, Goldin, Manni, Nostran, Cortellazzo, Francescato, Benettin, Menniti Ippolito, Belluco, Bettin, Riera, Capraro, Favaro, Navarra, Coppo, Broggin e Venturini.

Il prossimo impegno

Il Petrarca Padova disputerà l'ultima amichevole precampionato sabato 2 settembre in quel di Udine contro il San Donà per il “Trofeo degli Angeli”, durante il quale si affronteranno anche Valsugana e Mogliano.